Brian Sarmiento: "Por la cancha de Newell's no puedo pasar, me largo a llorar" El ex jugador leproso, que ahora se dedica al streamer, reconoció que le gustaría volver a la cancha, pero no puede hacerlo porque no se fue de la mejor forma 11 de mayo 2023 · 09:54hs

Alejado del fútbol, Brian Sarmiento le sigue los pasos al Kun Agüero y se dedica al streaming.

Brian Sarmiento reapareció en escena y dejó algunas frases que sacudieron la monotonía del fútbol. Fiel al estilo, habló sin casete algo que en el ambiente es más que raro. Alejado de la actividad como jugador y dedicado al streaming, el ex volante leproso declaró: "Yo por la cancha de Newell’s no puedo pasar, me largo a llorar. Me encantaría volver, esa cancha es mi casa, aunque me echaron de una patada en el culo".

Lo cierto es que después de su frustrada experiencia en el Parque le costó insertarse nuevamente en el fútbol y terminó su carrera jugando en una liga del interior. "Fue un clic, para bien y para mal. Porque era algo que siempre había soñado, me dio miedo y cuando llegué dije: «Ya está, no tengo más». ¿Qué mas podía pedir? Había jugado en Europa, en Brasil, había sido campeón, jugué en el fútbol argentino... Llegué a Newell’s", contó Brian, quien es hincha de la lepra.

"Mi vida siempre fue con amor. Y el amor te mata. Lo cuidás y me potenciás, me sacás mucho jugo. Me lastimás y no sirvo más. Y fue lo que pasó", declaró Brian en una entrevista con Infobae.

Brian Sarmiento Newell's.jpg Sarmiento, de 33 años, que participa de un programa que se transmite por Youtube y Twitch, reconoció algo que a muchos jugadores los afecta, pero intentan disimularlo por la carrera: la depresión. "¿Sabés por qué no quieren hablar de eso los jugadores? El 50% no la pasa bien. Y te puedo decir el 70, no lo hablan por miedo a que los técnicos digan «uy, está mal, tiene problemas». Porque si tenés problemas en el fútbol no servís. Tenés que tener todos los días buena cara, tenés que entrenar al ciento por ciento, tenés que jugar bien todos los partidos", contó.

Y añadió: "Imaginate si sabés que un jugador de Boca o River la está pasando mal y necesita apoyo psicológico, tiene depresión... A nosotros no se nos nota. Somos máquinas, estamos preparados para eso. El que demuestra debilidad en el fútbol es un cagón, no tiene que jugar", relató. Leer más: Brian Sarmiento demandó a Newell`s por un accidente laboral Por lo que le tocó transitar y que le costó encaminarse es que decidió cambiar de aire. "Me fui, me alejé. Me dije: «Estoy con depresión». Agarré una mochila y me fui a vivir a México. No quise jugar más hasta que fui a Grecia. Te tenés que escapar, no servís", reconoció el ex jugador que se convirtió en refuerzo leproso mientras Maxi Rodríguez dejaba la entidad para irse a jugar a Uruguay por diferencias con la dirigencia de ese momento. Leer más: Mientras Maxi se despedía, Brian Sarmiento cumplía su sueño de "jugar en Newell's" Sarmiento pegó el salto económico en el fútbol y sostuvo que "hice mucha, me la robaron toda, empecé a hacer otra vez y ahora estoy tranquilo. No teniendo todo lo que tenía antes. Y para mí es mucho mejor porque el dinero te trae mucha gente, muchos problemas".