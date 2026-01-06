Villa y la novela del mercado de pases: del "Boca es pasado" a "si me llama Gallardo, viajo mañana"

Sebastián Villa, quien ya aclaró que no continuaría en Independiente Rivadavia, rompió el silencio y habló acerca de los rumores que lo vinculan a River

El futuro de Sebastián Villa es una de las grandes incógnitas para este mercado de pases en el fútbol argentino. El colombiano manifestó su intención de salir de Independiente Rivadavia , donde recientemente salió campeón de la Copa Argentina, y hay varios clubes interesados en contar con él, entre los que se encuentra River.

Tras varios idas y vueltas, fue el propio delantero el que expresó su deseo de vestir la camiseta del conjunto de Nuñez. “He hablado con mi representante y me gustaría jugar en River . Esperemos que con el presidente de Independiente Rivadavia se pongan de acuerdo las partes", declaró en una entrevista para el medio Picado TV.

En este sentido, el ex jugador de Boca habló sobre su relación el presidente del club mendocino, Daniel Vila, y la promesa de venta que pactaron el año pasado: "Daniel y yo tenemos una excelente relación y llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado. Salimos campeones, el equipo entró en Copa Libertadores y yo cumplí mi palabra de quedarme estos últimos seis meses en el club. Es el momento justo“.

“Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera ”, dijo el atacante. Una sorpresiva declaración dado que, antes de enfrentar al Millonario en las semifinales de la Copa Argentina, había afirmado ser "100% bostero".

Además, aclaró cómo quedó su vínculo con Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca: "La relación con Riquelme no quedó bien por diferentes motivos, pero si me toca darle la mano no tendría problemas porque no soy un tipo reconcoroso. Soy noble, con un gran corazón".

>> Leer más: Newell's se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Los indicios de Sebastián Villa al mundo River

Las especulaciones sobre el posible traspaso del colombiano al club de Nuñez crecieron luego de un posteo del jugador de la "Lepra" dedicado a Juan Fernando Quintero, actual mediocampista de River. "Te veo pronto mi hermano", titulaba la historia temporal junto a una foto de un abrazo entre ambos. Los cafeteros son amigos desde hace mucho tiempo, además de tener al mismo representante, Rodrigo Riep.

Otro indicio fue cuando el futbolista junto a su pareja anunciaron que estaban esperando un bebé. Frente a esa publicación, Geraldine Larosa, los felicitó por la noticia y fue el propio colombiano quien respondió su comentario: "Muchas gracias por esas palabras. Ojalá te vea pronto".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Villa (@sebastian14villa)

Independiente Rivadavia pide 12 millones de dólares por el pase del habilidoso atacante, lejos de los números que River está dispuesto a poner. Sin embargo, el delantero está jugando sus cartas y expresando sus ganas de jugar en el Millonario.