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Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

El equipo brasileño dirigido por Eduardo Domínguez cayó por 2 a 0 en Uruguay ante City Torque, pero como en la ida venció por 3-0 se quedó con la clasificación

22 de octubre 2026 · 08:35hs
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Atlético Mineiro fue derrotado en Uruguay

Atlético Mineiro fue derrotado en Uruguay, pero pasó por diferencia de goles.

Atlético Mineiro (Brasil) clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 y enfrentará a Boca por el título -viene de eliminar a Vasco da Gama-, en búsqueda de su primera conquista en este certamen luego de haber caído en la final del año pasado. El elenco que dirige el entrenador argentino Eduardo Domínguez accedió al partido decisivo luego de caer por 2-0 con Montevideo City Torque de Uruguay en la semifinal de vuelta, con goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher, y haberle ganado por 3-0 en la ida, como local.

El conjunto brasileño jugó los últimos 15 minutos del partido con un futbolista menos por la expulsión del ecuatoriano Alan Franco, quien vio la segunda amarilla a los 30 minutos del segundo tiempo, por un codazo a Diogo Guzmán. El VAR tuvo que intervenir para resolver la situación.

La final se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, con capacidad para 49.000 personas y reparto equitativo de tribunas para hinchas del Xeneize y el conjunto brasileño.

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Una baja sensible

El técnico de Mineiro, Eduardo Domínguez, perderá una pieza clave para el partido decisivo que se disputará en Barranquilla el próximo sábado 21 de noviembre.

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Alan Franco inició su carrera como defensor central, pero en Atlético Mineiro se volvió el titular indiscutido en el lateral derecho, zona en la que Boca contará con Leonel Flores para el ataque. Ante esto, Domínguez deberá ensayar alternativas para suplantar a su futbolista.

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