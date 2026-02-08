El uno x uno de Newell's ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

Facundo Guch, con poco, fue el más destacado en la derrota de Newell's ante Defensa y Justicia en el Coloso. El uno x uno leproso, según la mirada de Ovación.

Los titulares de Newell's ante Defensa y Justicia. De nuevo hubo poco para destacar en el uno x uno.

Facundo Guch fue el jugador más desequilibrante en el mejor momento de Newell's , que fue en la primera media hora ante Defensa y Justicia en el Coloso del Parque. Walter Núñez y Oscar Salomón no desentonaron tampoco. A continuación, el uno x uno leproso, según la mirada de Ovación.

Gabriel Arias 4 : Lo exigieron poco y en los goles no tuvo nada que ver, pero no pudo evitar ninguno.

Armando Méndez 4 : fue de mayor a menor, jugó bien los primeros 30 minutos. El resto del partido gravitó muy poco.

Saúl Salcedo 3.5 : floja labor en la última línea, tuvo dudas en retroceso y no tuvo reacción en el segundo tanto de Defensa, donde perdió su marca.

Oscar Salomón 5: jugó por primera vez en el Coloso, su producción aceptable y al final anotó el segundo que no alcanzó.

Martín Luciano 2,5: lo peor de la defensa. Se equivocó en jugar con el arquero en el primer gol rival y Defensa no lo perdono. Cambiado en el vestuario.

Facundo Guch 5,5: Fue el jugador que tomó lanza del equipo, generó algo de futbol y el equipo contó con situaciones para anotar. En el complemento no gravitó tanto.

Rodrigo Herrera 4,5: comenzó ordenado en el mediocampo, se acopló al ataque y después desapareció del partido.

>>Leer más: La nueva derrota de Newell's: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

Jerónimo Gómez Mattar 4: el juvenil jugó muy desordenado. Perdió y ganó varias y después fue reemplazado.

Walter Núñez 5,5: puso garra en cada jugada pero no tuvo compañía en los últimos metros. Se las ingenió para llegar con peligro al arco de Defensa.

Luciano Herrera 4,5: arrancó muy bien en los primeros minutos, tuvo remates que exigió al arquero visitante, pero se desdibujó y en el complemento fue sustituido.

Matías Cóccaro 4,5: El delantero estuvo perdido en la ofensiva y en la única que tuvo anotó el descuento, salvando algo su actuación.

Los que ingresaron en Newell's

Jerónimo Russo 4: Al menos no cometió los errores de Luciano del primer tiempo, pero solo eso.

David Sotelo 4: no pudo aportarle mayor solvencia al mediocampo.

Michel Hoyos 4,5: solo enjundia y garra, y poca claridad como la mayoría.

Juan Ignacio Ramírez -: jugó muy poco.

Facundo García -: jugó muy poco.

La dupla técnica de la Lepra

Favio Orsi y Sergio Gómez 4: cambiaron de esquema el equipo jugó bien en los primeros minutos pero los errores defensivos lo dejaron mal parados. No hubo reacción inmediata con los cambios en el entretiempo.