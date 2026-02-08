Copa Davis: un resultado esperable que vuelve a sembrar la desilusión argentina

Las primeras raquetas de Argentina no estuvieron y fue derrota ante Corea del Sur pese al entusiasmo de los debutantes. A pelear la permanencia

Pensar que en Bolonia a fines del año pasado, el sueño de la Ensaladera de Plata era más que posible. La derrota en cuartos ante Alemania cortó una ilusión de repetir aquel histórico título de 2016 ante Croacia. Y hoy, a 10 años de esa proeza tenística de una legión inolvidable, la realidad mostró la cara opuesta. La que ha ocurrido en varias ocasiones. La de la ausencia de las principales raquetas que priorizaron su calendario personal y dejaron al equipo nacional al expuesto. El entusiasmo de los debutantes no pudo disimular los cuestionamientos, pero la caída al fin ante Corea del Sur como visitantes en Busan expusieron que los milagros se dan de vez en cuando. Por eso ahora Argentina peleará en setiembre, con rival a definir, la permanencia en primera en la Copa Davis .

Se sabía en el sorteo que Argentina debía enfrentar a Corea de visitante en la primera ronda de los qualifiers, que eso demandaría un viaje interminable con cambios de horarios y una adaptación insuficiente, en vistas además de que las temperaturas bajo cero de Busan, en contraste con el verano sudamericano donde la mayoría de las primeras raquetas argentinas estarán presentes. Por eso el capitán Javier Frana debió recurrir a debutantes en la Copa Davis, inclusive el más veterano de la historia argentina en hacerlo, marco Trungellitti, que dio batalla pero perdió los dos singles que les tocó, el último de los cuales cerró la serie 3 a 2 a favor de Corea.

Pese a las contras, Argentina dio pelea. De hecho empezó ganando la serie con Thiago Tirante. Y también, después de la primera caída de Trungellitti, fue el dobles el que volvió a encender la esperanza con la gran victoria de una pareja que jamás jugó junta, como la de Guido Andreozzi y Federico Gómez

Argentina estuvo dos veces arriba en el marcador, pero en la última serie de singles no pudo, pese a que Tirante nuevamente estuvo más cerca de ganar, cuando en el tercer set de su duelo ante Soonwoo Kwon estaba 2-0 arriba. Pero perdió 6-4, 4-6 y 6-3.

Después Trungellitti intentó tener revancha de la caída el día anterior, pero perdió 6-4 y 6-3 ante Hyeon Chung, un tenista que supo ser semifinalista de Australia, donde batió al mismo Novak Djokovic en 2018. Lo que siguió fue la resignación.

Javier Frana solo agradeció a los debutantes

“A los cinco que vinieron les estoy súper agradecido. Quiero darles las gracias. Tengo una admiración que creció un montón por ellos. Mi tristeza personal tiene que ver con que toda la entrega y predisposición que tuvieron, todo lo bien que se integraron en un grupo que no tenía mucho contacto y calendarios distintos. Hubo una hermandad inigualable. Nos faltó un poquito para ganarle a Corea. Hay que valorar de la manera tan generosa que lo hicieron y se desafiaron a dar lo máximo”, expresó Frana.

Lo cierto es que el sabor amargo que quedó fue muy grande, en vistas de que hace poco más de tres meses estaba saboreando la ilusión de pelear el título de este Mundial de tenis que se juega todos los años y ahora deberá preocuparse por cómo armar un equipo que debe evitar volver a la zona Americana, con lo que ello significaría en tiempo y dinero perdido.

La gran pregunta es si la exitosa dupla de doble de Zeballos-Molteni, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Francisco Comesaña o Mariano Navone estarán en setiembre. Para evitar un mal peor del tenis argentino.