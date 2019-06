Belluschi se quedará con el pase en su poder

Fernando Belluschi no seguirá en el plantel, ahora dirigido por Juan Antonio Pizzi, ya que los directivos no le renovarán el contrato que vence el 30 de este mes. Una de las primeras decisiones, fruto de la reunión del flamante entrenador y el presidente, Matías Lammens, será no renovarle el contrato al jugador, de 35 años, quien quedará en condición de libre.

De Rossi busca escuela en Argentina para sus hijas

Daniele De Rossi, ex mediocampista de Roma cuyo pase interesa al xeneize, está buscando colegio en la Argentina para sus hijas, circunstancia que le da mayor mayor validez a la posibilidad de que sea contratado por el club de la ribera.

Russo va a dirigir al azulgrana de Asunción

Miguel Angel Russo (63 años), ex entrenador de Lanús, Estudiantes, Boca y Central, entre otros equipos, dirigirá a Cerro Porteño, informaron ayer fuentes vinculadas al DT, quien vive con su familia en Rosario. El ex canalla, que se desvinculó recientemente de Alianza Lima, será acompañado por Leandro Somoza (ex Boca y Vélez) como ayudante de campo, en lugar de Hugo Gottardi, con quien trabajó durante más de dos décadas.