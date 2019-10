Belloso: "El Crece le está haciendo mal a Central"

"El Crece le está haciendo mal a Central". Gonzalo Belloso se despachó sin miramientos sobre el presente de Central, sobre todo el político, haciendo foco en una de las agrupaciones que conforman el actual gobierno. En declaraciones al programa Estadio 3 (LT3), el actual secretario de Conmebol y líder de Raza Canalla realizó fuertes críticas tras lo ocurrido en la asamblea del miércoles.

"La historia de Central se está viendo manchada por un plan que pergeñó el Crece hace muchísimos años y es preocupante. Nosotros lo sufrimos cuando nos fuimos a la B. Les propusimos hacer una unidad y no quisieron. Hace un año y medio también les ofrecimos porque creíamos que no estaban completos para estar a cargo del club y tampoco quisieron. Hicieron un estatuto que tiene falencias enormes, donde no hay división ni separación de poderes y donde el órgano de ejecución es el mismo que el del control. Es como que van a la escuela, hacen una prueba y ellos mismos se ponen la nota", se explayó el Pejerrey. Y agregó: "Esta gente tuvo la tranquilidad de trabajar sin que nadie le dijera nada, porque la oposición fue netamente constructiva, por eso insto a la oposición de hoy a que continúe de esta manera. Jamás vamos a gritar goles en contra como sí lo hizo el Crece. El Crece le está haciendo daño a Central".

Las críticas estuvieron apuntadas a la actual comisión directiva, pero claramente hizo hincapié en una agrupación en particular. "Hay que unirse y estar firmes porque Central no es de unos pocos que se blindan y blindan su gestión, y que a los pocos que tienen en contra los agreden, insultan y se les ríen. Yo no les permito a los (Raúl) Broglia, los (Pablo) Bufarini, los (Luciano) Cefaratti, los (Rodolfo) Di Pollina que hagan eso con gente que tuvo la valentía que ellos no tuvieron cuando nos fuimos al descenso".

Lo que Belloso destacó es que "en ningún momento hablo de lo deportivo porque podemos estar bien o mal, pero lo que se aprobó el miércoles fue algo que no tiene plan. Este balance estaba ya herido en el presupuesto". Pero remarcó su postura cuando apuntó: "¿Cuál fue el plan que hizo el Crece hace 14 años? ¿Quedarse con el club? Les quiero decir que vamos a pelear a muerte por esta institución. Acá hay gente que es fanática de su agrupación y no de Central. Acá hay gente que es fanática del Crece".

