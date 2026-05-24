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Belgrano le ganó una final épica a River y se coronó campeón por primera vez en su historia

Belgrano se impuso en una final vibrante 3 a 2 a River y es el campeón del Apertura. Primer título del Celeste.

24 de mayo 2026 · 17:39hs
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Belgrano campeón. El festejo de los jugadores piratas tras vencer a River.

Belgrano campeón. El festejo de los jugadores piratas tras vencer a River.

La final del Apertura tuvo de todo. Goles, emociones, resultado cambiante y un final para el infarto donde Belgrano lo tenía perdido y con el ingreso de Uvita Fernández logró darlo vuelta y lo terminó ganando 3 a 2 para que el Celeste desate un carnaval en el Kempes y celebre el primer título en toda su historia.

Así el Pirata y su técnico Ricardo Zielinski se consolidaron como la sombra negra del Millonario, ya que le habían ganado en la promoción por una plaza en la primera división en 2011.

Ahora fue otra historia, por un título en juego ante el River renovado del Chacho Coudet. Y si bien el Pirata llevó casi siempre el peso del partido en cuanto a la intensidad y la presión, el Millonario fue más práctico y estuvo dos veces arriba en el marcador, aunque no logró sostener el resultado en el final y se quedó con las manos vacía.

Belgrano hizo lo que no pudo Central en la semifinal del torneo cuando River lo superó en el balance general del trámite en el duelo que se jugó en el Monumental y fue victoria local con el gol de penal de Facundo Colidio.

Leer más: River-Belgrano, la gran final del morbo por el recuerdo del descenso Millonario hace 15 años

Zielinsky fue por todo

Y Zielinski, un DT que está mal rotulado muchas veces como defensivo, tomó nota de las debilidades de River y salió a comerle los talones desde el minuto uno, siempre a partir de material austero y sin grandes figuras con que cuenta Belgrano, siendo la pieza de mayor renombre el Chino Lucas Zelarayán. También están Franco Vázquez y Emiliano Rigoni. El resto son obreros y luchadores del fútbol y de la vida.

Lo cierto es que Belgrano le ganó agónicamente 3 a 2 a River y se consagró campeón del torneo Apertura, coronándose por primera vez en su historia en el fútbol grande.

Y el gran mérito pirata fue haber remontado dos desventajas y encima ante un poderoso como River. Porque el Millonario empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 18 minutos de juego, cuando fue la primera vez que aceleró el equipo del Chacho.

Un Pirata sin lamentos

Sin lamentos el Pirata fue al frente y llegó el gran cabezazo de Leonardo Morales, que a la salida de un córner empató a los 26 minutos de esta frenética etapa inicial.

Se fueron al descanso tras un entretenido primer tiempo. En el complemento, Tomás Galván le dio la ventaja otra vez a River a los 14’.

Y cuando parecía que el título se iba para Núñez llegó la épica reacción del Celeste. El ingresado Uvita Fernández empató primero de penal a los 40’, tras una mano de Lautaro Rivero que fue advertida por el VAR y luego sancionada por el juez Yael Falcón Pérez.

Pero Belgrano no se conformó, olió sangre y vio que River sintió el impacto. Siguió atacando y fue por la victoria que lo meta en la historia grande del club del barrio Alberdi cordobés.

Otra vez Uvita Fernández conectó mordido un centro en el segundo palo, esto descolocó al juvenil arquero Lucas Beltrán y la pelota se hundió en la red para establecer el 3 a 2 definitivo.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transformó en el primer campeón de liga de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.

Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet sufrió un duro golpe en el final del semestre, en la previa de lo que será la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia, el miércoles en el Monumental.

La alegría es toda Celeste. Y vayan las felicitaciones a un equipo que nunca se rindió, fue al frente y supo gritar campeón por primera vez.

Las incidencias de la final

Final del partido: Belgrano 3 - 2 River

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ST 43' Gol de Belgrano: Nicolás Fernández.

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ST 40' Gol de Belgrano: Nicolás Fernández de penal.

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ST: 14' gol de River: Galván 2-1

Inicio del segundo tiempo

Final del primer tiempo 1 a 1.

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26' gol de Belgrano: Leonardo Morales

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18' gol de River: Colidio.

Los equipos

Ricardo Zielinski alista en Belgrano a: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Sporle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Una multitud copa el estadio Kempes de la capital cordobesa.

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Formación confirmada en River

El entrenador de River, Eduardo Coudet, dispuso a: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

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