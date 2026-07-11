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Lebón y Aznar en Rosario: el tesoro de Serú Girán a salvo

11 de julio 2026 · 00:00hs
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Aznar

Aznar, Lebón

El dúo brindó un contundente y emotivo recital con lo mejor de Serú Girán ante un Metropolitano colmado, repasando los mejores temas de su repertorio, como protagonistas directos de la historia. Fue una presentación emotiva y soberbia, que despertó la nostalgia de sus fanáticos. Aplausos para este dúo !

Yanina Subenville y Carlos Centeno

Yanina Subenville y Carlos Centeno

Lara y Tato Beltranini

Lara y Tato Beltranini

Diego Gamarra y Lucre Martini

Diego Gamarra y Lucre Martini

Carolina Nicolás y Germán Poeto

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Joaquín y Ricardo Suarez

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María Emilia Calcagni y Leonardo Galmarini

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Germán Piccini y Laura Mezzano

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Miriam Dillon y Daniel Pardo

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Claudio y Fausto Marelli

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Aznar, Lebón

Aznar, Lebón

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