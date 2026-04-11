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Newell's: de goleador en el Canteras de América a convertirse en el tres titular rojinegro

Jerónimo Russo es un jugador versátil que en inferiores de Newell's pasó por varios puestos. Ahora es el lateral izquierdo del equipo de Kudelka

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

11 de abril 2026 · 06:10hs
Jerónimo Russo tiene la virtud de ser un futbolista polifuncional. En los últimos tres partidos de Newells fue titular y colaboró con asistencias.

Leonardo Vincenti / La Capital

Jerónimo Russo tiene la virtud de ser un futbolista polifuncional. En los últimos tres partidos de Newell's fue titular y colaboró con asistencias.

Jerónimo Russo se afianza en la primera de Newell's. Se está ganando el lugar en el lateral izquierdo de la defensa, a pesar de que su puesto natural es extremo izquierdo y hasta solía gritar goles. En este sentido, en 2022 fue el goleador del torneo juvenil Canteras de América, donde acumuló cinco tantos (dos a Peñarol, Colo Colo, Cerro Porteño y Gremio). Ahora es el tres titular del equipo de Frank Kudelka.

Además, Russo viene de lanzar dos asistencias que sirvieron para vencer a Gimnasia de Mendoza (habilitó a Mazzantti) y a Central Córdoba de Santiago del Estero (asistió a Oscar Salomón). Todo está dado para que sea de la partida otra vez este domingo, a las 15, cuando Newell’s reciba a San Lorenzo en el Coloso del Parque, en otro duelo clave para afianzar la remontada y apuntalar la permanencia.

Jerónimo nació en Rosario el 30 de mayo de 2005. Hizo la escuela primaria y parte de la secundaria en la Integral de Fisherton, pero luego se cambió al Colegio de Newell’s.

“En el fútbol infantil jugaba en la mitad de cancha y en los primeros años en inferiores, desde 11ª hasta 7ª división lo hice como mediocampista interno por izquierda o a veces jugando de 8. Luego me pasaron a jugar como extremo por izquierda o por derecha y hasta de centrodelantero”, le había contado a Ovación en 2022.

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Un aporte que crece en la defensa de Newell's

Ahora Russo se ganó el puesto de lateral por izquierda. Jugó los últimos tres partidos desde el inicio. Y en la última fecha frente a Central Córdoba de Santiago del Estero fue el más destacado del rojinegro en el triunfo 3 a 1 en la noche lluviosa del domingo pasado en el Madre de Ciudades.

Fue partícipe fundamental del segundo grito leproso tras el gran centro que lanzó desde la izquierda para que anote de cabeza el zaguero Oscar Salomón.

Y lo suyo fue parejo en un cotejo en el que Newell’s alternó buenos pasajes de dominio con momentos de dudas hasta que el equipo de Kudelka logró sellar el 3 a 1 final.

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Un jugador multifunción

Así, el gran mérito de Russo en su carrera es saber adaptarse a lo que necesita el equipo y ser versátil para darle opciones de recambio al entrenador de turno. Desde la defensa, pasando por el medio campo y hasta en el ataque, conoce cómo debe moverse y eso es una ventaja crucial con la gran mayoría de los compañeros. Una virtud que tiene desde las inferiores hasta la primera división.

Ahora está ganando la pulseada en una posición en la que Newell’s utilizó a otros tres jugadores en lo que va del 2026.

Como marcadores de punta por izquierda ya jugaron Martín Luciano, Jherson Mosquera (ya no está en el Parque) y Gabriel Risso Patrón, pero ninguno logró consolidarse y hoy Russo está un escalón por encima.

Mayor confianza

A favor suyo juega el hecho del criterio que tiene para progresar con la pelota y además el incansable trajinar por la banda desde el minuto uno al noventa, casi siempre con la misma intensidad.

En las últimas presentaciones se “soltó” y se lo notó con mayor confianza, haciendo la salvedad del flojo partido general que tuvo todo el equipo en la eliminación ante Acassuso por Copa Argentina, donde nadie se salvó del aplazo.

En lo que va del año, Russo jugó 367 minutos durante diez partidos, siendo titular en cuatro ocasiones. Y todo indica que seguirá entre los once frente a San Lorenzo el domingo en el Coloso.

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