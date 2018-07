Bauza dijo que para vender a Ruben "tienen que pagar lo que vale"

El plantel de Central cumplió esta mañana una nueva jornada de entrenamiento que estuvo centrada en lo físico y en ejercicios defensivos. Luego, el Patón Bauza habló en conferencia de prensa y remarcó que si se van jugadores serán vendidos "por la plata que valen".

El entrenador fue consultado por la situación de Marco Ruben que podría emigrar del club de Arroyito. "Ruben está muy bien y está trabajando muy bien, para traer otro nueve tenemos que vender a uno de los tres nueve que tenemos y para eso, tienen que venir con la plata de lo que valen, no los vamos a regalar", advirtió.

En la sala de prensa del predio de Arroyo Seco, el Patón analizó los amistosos que jugaron hasta ahora y dijo que el último fue el más duro. "Fue una práctica muy intensa desde lo físico, más allá del resultado. Lo que me interesó fue ver cómo resolvía situaciones el equipo, estamos en esa etapa", expresó.

ruben.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital



"Nos falta trabajo. Hoy hicimos media hora de trabajos defensivos y lo vamos a seguir haciendo para que el equipo mejore y se sienta más sólido. En los amistosos vamos a seguir realizando variantes para ver trabajar a todos. Repito que al plantel lo veo con muchas ganas y eso me ayuda para elegir, a ellos les dije que el que mejor esté va a jugar", agregó.

Al igual que los jugadores en las últimas ruedas de prensa, Bauza hizo hincapié en la necesidad de que el equipo se ordene y cada uno de los integrantes sepa cuál es su función en la cancha. "Lo primero que hay que hacer es ordenar al equipo, desde el orden el equipo puede seguir creciendo", postuló.

Además Bauza admitió que la posible contratación de Fabián Rinaudo "está complicada". Las negociaciones se extendieron "porque la dirigencia de Gimnasia está poniendo algunas trabas, hay otras posibilidades que estamos analizando por si eso no se puede hacer con el jugador que habíamos elegido".

ruben1.PNG



El entrenador dejó en claro una vez más que su esquema de juego es el 4-4-2. "Tenemos a Lovera como una posibilidad de que ingrese como enganche, pero por ahora venimos trabajando con Ruben y Zampedri adelante".

Respecto al fixture no tuvo preferencias. "Tenemos que jugar contra todos, a mi lo que me interesa es que llegue bien el equipo, no el fixture. Tenemos que apuntar al primer partido y después trabajaremos cada uno pensando primero en nosotros y luego en el rival, como lo hicimos siempre", indicó.

Respecto al partido ante Newell's que será durante el fin de semana del 10 de febrero, Bauza dijo que "hay mucho tiempo hasta el clásico" y que en ese sentido "los dos equipos pueden mejorar mucho hasta ese momento, antes tenemos muchos partidos importantes, en la fecha 18 los equipos ya van a estar futbolísticamente bien".

Dijo también que el partido de Copa Argentina "es muy importante" y que luego del amistoso con San Lorenzo se van a poder "sacar conclusiones" para lo que será ese partido.