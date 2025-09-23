Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

El fin de semana pasado, Talleres de Villa Gobernador Gálvez organizó el Final Four U21 de básquet femenino donde Naútico terminó segundo.

El básquet femenino de Rosario estuvo muy bien representado por Náutico.

Los equipos que representan a la Asociación Rosarina en los torneos federales que organiza la Confederación Argentina de Básquet siguen dando que hablar. El pasado fin de semana las chicas del U21 de Náutico estuvieron a punto de salir campeonas.

Talleres de Villa Gobernador Gálvez fue el anfitrión de esta competencia nacional, la segunda en importancia para el básquet femenino. Si bien el equipo local no pudo sonreír desde lo deportivo, la organización del evento, a pesar de que el clima les jugó una mala pasada, estuvo a la altura de las exigencias de un torneo de este tamaño.

Las que sí tuvieron un gran desempeño con la naranja fueron Las Panteras. Las pibas de Náutico Sportivo Avellaneda, doblegaron el sábado a Unión Florida por 70 a 66 y accedieron a jugar la final frente a Obras Sanitarias, que llegó a ese lugar tras vencer a Talleres de Villa Gobernador Gálvez por 94 a 48.

En el partido decisivo fue Obras quien manejó los tiempos y le llegó a sacar 11 puntos de ventaja a las rosarinas. Pero a Naútico nunca hay que darlo por muerto y las rockeras se terminaron llevando el título para Buenos Aires con un ajustado 67 a 66.

Previamente, en el partido por el tercer puesto, Unión Florida derrotó 57 a 25 a Talleres VGG, que sufrió bajas muy importantes para este cuadrangular que no empaña para nada el trabajo que se viene realizando.

Leer más: Básquet: la Asociación Rosarina representó en el 3x3 a Santa Fe en los Juegos Jadar

El básquet de la rosarina sigue marcando presencia en el U13

Cinco clubes que militan en los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Básquet continúan en fases avanzadas en la Liga Federal Formativa U13.

El pasado fin de semana, en Casilda se desarrolló el grupo D y el local Alumni, que juega en los torneos de la ARBB, visó su boleto a la cuarta fase directamente junto a Náutico Sportivo Avellaneda. En tanto que Atalaya pasó la tercera fase.

En el Salvador Bonilla se jugó el grupo E y el que clasificó directo a la cuarta etapa fue Unión de Arroyo Seco, otro afiliado a la ARBB.

Mientras que en el cuadrangular de la zona F que tuvo lugar en Venado Tuerto, Edison consiguió la clasificación a la tercera etapa.