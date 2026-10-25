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Tribunas repletas, los de Ford chochos y el que ganó fue el automovilismo con el Turismo Carretera en Rosario

Los fans del óvalo disfrutaron el triunfo de Mauricio Lambiris y el tercer puesto de Mariano Werner, pero todos salieron ganando en un día histórico en el Fangio

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

25 de octubre 2026 · 21:25hs
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La multitud sigue en vilo la pelea por el segundo lugar entre Matías Rossi

ACTC

La multitud sigue en vilo la pelea por el segundo lugar entre Matías Rossi, Otto Friztler y Julián Santero al inicio de la carrera, con Lambiris escapado de entrada.

El autódromo Juan Manuel Fangio vivió una jornada histórica este domingo con el regreso del Turismo Carretera a Rosario, que terminó con la victoria de Mauricio Lambiris y el festejo de los fanáticos de Ford frente al podio. Una multitud de rosarinos se acercaron para escuchar el imponente rugido de los motores y ver de cerca el triunfo del piloto uruguayo, además de celebrar la escalada del gran ídolo del óvalo, tricampeón y que va por más, Mariano Werner.

Desde las primeras series de la mañana, el público siguió los sucesos con muestras de alegría en las tribunas, incluso con un sol radiante que rompió la tarde nublada y con banderas de todos los colores que vistieron al Fangio. El clima fue ideal, tanto por el sol que acompañó como por el aliento de los espectadores en cada rincón del circuito.

La espera fue larga. Siete años después de su primer paso por el autódromo, aquél 5 de mayo de 2019, el TC volvió a Rosario para acercarse a los miles de fanáticos de los fierros de la ciudad, que también recibió a los fieles seguidores de diferentes partes del país.

Tras un momento de descanso para almorzar, en medio de la final del TC Pista y antes de la largada del TC, las tribunas volvieron a coparse en búsqueda de un buen punto panorámico para seguir la carrera y ver a un Lambiris que barrió con todo.

Qué dijeron los hombres de Ford

“Hicimos todo bien desde que pisamos Rosario. Y al final manejamos tranquilo, sin cometer errores. Por suerte no tuve que mirar los espejos. Ahora tengo muchas expectativas de pelear en la Copa de Oro”, dijo un emocionado uruguayo.

>> Leer más: Qué dijeron los responsables de que el TC vuelva a Rosario y el ganador en la última de San Nicolás

Además del contundente triunfo de Lambiris, la brillante actuación de Mariano Werner, que remontó desde el 16° puesto para llegar 3° y subirse al podio, se ganó el aplauso de la multitud. El Zorro de Paraná deslumbró a todos y se prendió en la pelea por la Copa de Oro, por lo que sueña con levantar el título por cuarta vez.

“Rosario me sienta muy bien, acá gané mi primer campeonato a nivel nacional en el Turismo Nacional. Dejamos todo para seguir en la pelea”, confió feliz el entrerriano.

El Granadero bien pero no tanto

A su vez, Matías Rossi volvió a dar una gran muestra en Rosario, quien había sido el único ganador de TC en el Fangio hasta este domingo, con aquella victoria en 2019. A pesar de no haber alcanzado el gran ritmo del uruguayo, el Flaco se aferró al segundo lugar y sacó toda su experiencia a la pista. Claro que no ganó todavía y fue una chance perdida.

“Rosario me traía buenos recuerdos y se dio muy bien la carrera en una pista que le viene bien a nuestro Toyota. Tuvimos un mejor ritmo que en San Nicolás pero lo negativo, que lo arrastro de todo el año, es que no pudimos ganar. Esperamos tener más potencial, que eso es lo que nos falta respecto al resto”, dijo muy analítico el Granadero.

Marcos Di Palma

>>Leer más: Fiesta popular del Turismo Carretera en el Fangio, con el ritual del encuentro entre miles de fanáticos

Tras la bandera a cuadros, miles de fanáticos bajaron de las tribunas para ingresar en la calle de boxes y ver el podio desde cerca, con la euforia de los hinchas de Ford. Entre ellos, algunos privilegiados se llevaron gorras y banderas de trofeo, además del gran recuerdo de la categoría nacional más importante del país, la más longeva del mundo, en la ciudad.

Una vez que los equipos desarmaban el box, los pilotos descansaban en los tráilers y la gente se retiraba del autódromo, llegó el momento de la lluvia, la cual no quiso interrumpir la carrera y esperó al cierre de la jornada para aparecer. Todo salió redondo al cabo.

Alejandro Martinez

¡Gracias!

Apenas se bajó del Ford, Lambiris lo a abraza. En su segunda carrera en el nuevo equipo de Jerónimo Teti consiguió la ansiada victoria que lo posiciona de candidato.

Si entre ellos pelean

El Camry de Josito ya está dado vuelta en la serie, luego de que lo tocara su compañero del RUS Med Team Tobías Martínez. “Fue innecesario”, dijo el arrecifeño.

El gobernador, presente

El gobernador Maximiliano Pullaro disfrutó la fiesta del TC y dijo que fue posible por el trabajo mancomunado y una ciudad pacificada para recibir turistas y eventos de esta magnitud.

Maximiliano Pullaro

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