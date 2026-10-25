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Primera C: Argentino se trajo un buen punto ante Defensores de Glew por la Promoción

El Salaíto igualó en el encuentro de ida ante el elenco del Promocional Amateur. Con otro empate, la próxima semana se quedará en la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

25 de octubre 2026 · 17:41hs
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Primera C. Theo Guiñazú desvió un penal a las 23 minutos y Argentino perdió un inmejorable chance para ponerse al frente ante Defensores de Glew.   

Primera C. Theo Guiñazú desvió un penal a las 23 minutos y Argentino perdió un inmejorable chance para ponerse al frente ante Defensores de Glew.   
Primera C. Argentino juega ante Defensores de Glew

Primera C. Argentino juega ante Defensores de Glew, el encuentro de ida por la Promoción.

Argentino se trajo un buen punto ante Defensores de Glew, en el encuentro por la Promoción para quedarse en la Primera C. En el encuentro de ida empató, en el estadio Parque Roma (1-1). Thiago Scacheri anotó para los locales en la etapa inicial y en el complemento, Bartalini de tiro libre marcó la igualdad. Theo Guiñazu marró un penal. En siete días será la revancha.

Argentino con un cambio en el mediocampo

El equipo dirigido por Leonardo Acoglanis tendrá un variante en el mediocampo con el ingreso Manuel Correa por Julián Andrada. el resto del equipo será el mismo que le ganó por penales a Muñiz en el encuentro definitorio por la desafiliación.

Los primeros minutos, el trámite fue parejo y no hubo situaciones de peligro sobre los arcos. El mal estado del estadio Parque Roma hizo que no se puedan dar dos pases seguidos.

Leer más: Central y el protagonismo: qué puntos debe ratificar en una recta final que no admite errores

Guiñazú marró un penal para Argentino

Sobre 22', llegó una gran jugada individual de Thiago Bartalini ingresó al área, fue derribado Luca Souto y el arbitro Manuel Giret sancionó penal. Theo Guiñazú remató desviado y el Albo se perdió una inmejorable chance para ponerse al frente del marcador.

Glew de contra abrió el marcador

En la contra a los 25', en la primera incursión de los locales, Thiago Scacheri se llevó a rastra a su defensor y con un potente remate anotó el 1 a 0 para Glew.

Después, el Salaíto salió en busca de igualdad, contó con la chance con el tiro de Octavio Rubarth y el defensor Pizarro la mandó al córner. Y a los 39' llegó el remate de Rubarth, el arquero Ramiro Álvarez en gran reacción se quedó con tiro.

El local se quedó con diez

A los 40' el local se quedó con 10 por la expulsión de Luca Souto por doble amarilla tras una falta a Rubarth. El resto del trámite, el Albo buscó la igualdad pero falló en los metros finales. Con el triunfo de Defensores de Glew sobre Argentino por la mínima diferencia se fueron al descanso.

El complemento comenzó con el equipo de Argentino jugando en el campo de Defensores de Glew. La visita con un hombre de más buscó la igualdad de toda forma pero se equivocó al tirar mucho centro y la defensa local sacó todo lo que le tiraron.

Bartalini anotó la igualdad

Recién a los 67', llegó la más clara para el Albo con el cabezazo de Juan Cantiani pero el balón se fue por arriba del travesaño. La visita lo buscó de todas formas y a los 73', tras un remate de tiro libre ejecutado por Bartalini el Salaíto logró la igualdad merecida para poner el 1 a 1.

Tras la igualdad, el Salaíto fue por más y a los 81', Andrada tras, una excelente jugada, habilitó a Cantiani, el delantero remató potente pero el arquero Álvarez mandó el balón al córner.

Argentino tuvo chances para ganar

Y sobre los 89', llegó la perfecta habilitación de Andrada para Correa, el colombiano remató por arriba ante Álvarez y en la línea, Pizarro salvó al local lo que hubiese sido el segundo del visitante.

Argentino igualó ante Defensores de Glew (1-1), en el partido de ida de la Promoción y la próxima semana en barrio Sarmiento con otro empate quedará en la Primera C.

Argentino: Francisco Olivera, Mateo González, Miguel Hernández, Ignacio Canteros y Luciano Fernández; Juan Cisneros, Manuel Correa, Theo Guiñazú y Thiago Bartalini; Octavio Rubarth y Juan Cantiani.

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