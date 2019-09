Aún no sabe lo que es la derrota

Si de sumar se trata, Central asumió un compromiso que está cumpliendo a rajatabla. Es cierto que varios partidos lo hizo de a una unidad, pero una de las banderas que puede levantar hoy el equipo de Diego Cocca es no haberse retirado de ninguna cancha con las manos vacías. Eso se lo permitió el hecho de mantenerse invicto. Incluso disputando tres de los cinco partidos en condición de visitante. El fútbol argentino hoy tiene cuatro que no conocen la derrota (además del canalla están San Lorenzo, Boca y Argentinos Juniors) y Central es uno de ellos. De poco servirá mantener esa condición si empata todos los encuentros, pero acostumbrarse a no perder no parece ser poco.