La Capital | Ovación | selección argentina

Así es el hotel en Kansas donde se hospedará la selección argentina en el Mundial 2026

La Afa transformó el Origin Hotel de Kansas City con imágenes, frases y colores argentinos para que el plantel de Lionel Scaloni se sienta como en casa

1 de junio 2026 · 14:07hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Hotel Origin Kansas City

El Hotel Origin Kansas City, la casa de la selección argentina durante el Mundial 2026

La selección argentina ya se instaló en su base operativa de Kansas para el Mundial 2026, una de las sedes estratégicas elegidas por la Asociación del Fútbol Argentino (Afa) para la preparación y estadía del plantel durante la competición.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se hospeda en el Origin Hotel Kansas City, un moderno establecimiento ubicado en la zona de Berkley Riverfront, que fue especialmente acondicionado con los colores y símbolos de la Albiceleste para acompañar al plantel durante toda su participación en el torneo.

La intervención incluyó murales, gigantografías, frases motivacionales, imágenes de los jugadores y espacios exclusivos para los campeones del mundo.

Cómo es el hotel elegido por la selección argentina para el Mundial 2026

El Origin Hotel abrió sus puertas en 2024 y rápidamente se convirtió en una de las opciones más modernas de Kansas City. Se trata de un hotel de cinco pisos y 118 habitaciones ubicado a orillas del río Missouri.

La ubicación fue uno de los factores determinantes para la elección de la AFA. El establecimiento se encuentra a unos 20 minutos del centro de entrenamiento y a apenas 15 minutos del estadio GEHA Field at Arrowhead Stadium, donde Argentina debutará el próximo 16 de junio frente a Argelia.

Además de ofrecer privacidad y tranquilidad, el hotel cuenta con más de 1.500 metros cuadrados destinados a reuniones y espacios de trabajo para el cuerpo técnico, los dirigentes y el staff que acompaña al seleccionado.

Aunque el hotel dispone de un gimnasio propio, las instalaciones resultaron insuficientes para las necesidades de un plantel de alto rendimiento como el de la Selección argentina.

>> Leer más: Cuándo juega la selección argentina: los amistosos en la previa del Mundial 2026

Por ese motivo, la AFA impulsó la construcción de un gimnasio complementario en una de las áreas del estacionamiento descubierto del complejo. Allí los jugadores podrán realizar trabajos físicos y de recuperación sin necesidad de trasladarse fuera del hotel.

Embed

Así transformaron el hotel con los colores de Argentina

La llegada de la Selección modificó por completo la imagen del hotel. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, compartió en sus redes sociales imágenes de la intervención realizada en el establecimiento y destacó que cada espacio fue adaptado para que los futbolistas se sintieran como en casa.

Embed

Desde el ingreso predominan los colores celeste y blanco, acompañados por banderas argentinas, gigantografías y mensajes de aliento para el equipo. Los pasillos, salones y áreas comunes exhiben fotografías de los jugadores, cuadros temáticos y referencias a los principales logros obtenidos durante el ciclo de Scaloni.

La ambientación incluye algunas de las frases más representativas de la historia reciente de la selección nacional. Expresiones como "Vamos Argentina", "Coronados de gloria", "Todos juntos" y "Juntos otra vez" aparecen distribuidas en distintos sectores del hotel.

También sobresalen imágenes de Lionel Messi, Emiliano Martínez, Julián Álvarez y otras figuras del plantel campeón del mundo.

La personalización alcanzó incluso a las habitaciones del plantel. Las puertas fueron identificadas con imágenes de los futbolistas, en una iniciativa orientada a reforzar el sentido de pertenencia durante la competencia.

Noticias relacionadas
La resignación de Ignacio Ovando, como de todo Central tras la derrota ante Estudiantes. No viaja con la selección.

Ignacio Ovando salió volando del Mario Kempes para unirse a la selección

Leonardo Balerdi, José Manuel López y Facundo Medina fueron las sorpresas en la lista de Scaloni

Quiénes son las nuevas caras en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

scaloni anuncio a los 26 convocados, con messi y lo celso, y sin acuna, buendia ni mastantuono

Scaloni anunció a los 26 convocados, con Messi y Lo Celso, y sin Acuña, Buendía ni Mastantuono

Ignacio Ovando acompañará a la selección argentina en la previa del Mundial.

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial

Ver comentarios

Las más leídas

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Lo último

Así es el hotel en Kansas donde se hospedará la selección argentina en el Mundial 2026

Así es el hotel en Kansas donde se hospedará la selección argentina en el Mundial 2026

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

Quintana se despidió de Central y ya firmó con otro club del fútbol argentino

Quintana se despidió de Central y ya firmó con otro club del fútbol argentino

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

La "sanadora" que tuvo conflictos con la Iglesia católica se mostró en una foto junto a dos referentes del partido UNO. ¿Se viene el ingreso al mundo político?
Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos
Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género
La ciudad

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe
Zoom

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe

El gobierno de Santa Fe destaca una mejora relativa en los índices de lectura en las escuelas
La ciudad

El gobierno de Santa Fe destaca "una mejora relativa" en los índices de lectura en las escuelas

Quintana se despidió de Central y ya firmó con otro club del fútbol argentino
Ovación

Quintana se despidió de Central y ya firmó con otro club del fútbol argentino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

Ovación
Guía para el Mundial 2026: todos los cambios que se aplicarán en el VAR y el arbitraje
Ovación

Guía para el Mundial 2026: todos los cambios que se aplicarán en el VAR y el arbitraje

Guía para el Mundial 2026: todos los cambios que se aplicarán en el VAR y el arbitraje

Guía para el Mundial 2026: todos los cambios que se aplicarán en el VAR y el arbitraje

Difunden una guía con recomendaciones para los hinchas argentinos que asistan al Mundial 2026

Difunden una guía con recomendaciones para los hinchas argentinos que asistan al Mundial 2026

Cuándo juega Tim Payne en el Mundial 2026 y la vez que se enfrentó a un equipo argentino

Cuándo juega Tim Payne en el Mundial 2026 y la vez que se enfrentó a un equipo argentino

Policiales
Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

La Ciudad
Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género
La ciudad

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

El gobierno de Santa Fe destaca una mejora relativa en los índices de lectura en las escuelas

El gobierno de Santa Fe destaca "una mejora relativa" en los índices de lectura en las escuelas

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Ni Una Menos: el femicidio de Agostina Vega atraviesa la marcha del 3J en Rosario

Ni Una Menos: el femicidio de Agostina Vega atraviesa la marcha del 3J en Rosario

El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos
Ovación

El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya
Ovación

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya

Martín Rapetti: la economía seguirá planchada y el dólar tendrá más presión

Por Alvaro Torriglia
Economía

Martín Rapetti: la economía seguirá "planchada" y el dólar tendrá más presión

Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023
Economía

Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023

Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI
Economía

Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda
El Mundo

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs
Ovación

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento
Economía

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales
Economía

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como bomba
Información General

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como "bomba"

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne
Ovación

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año
Economía

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe

Decomisan más de 50 aves silvestres que vendían ilegalmente en Pérez
La Region

Decomisan más de 50 aves silvestres que vendían ilegalmente en Pérez

Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera obras en 100 localidades de alto riesgo
La Región

Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera obras en 100 localidades de alto riesgo

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol
Economía

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol

Cattalini: Rosario no soporta más una Justicia federal atravesada por corrupción
Política

Cattalini: "Rosario no soporta más una Justicia federal atravesada por corrupción"

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo
Economía

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago
Economía

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago