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Ignacio Ovando salió volando del Mario Kempes para unirse a la selección argentina de Scaloni

Antes del partido se había anunciado que no viajaría a Kansas para unirse a la selección argentina, pero finalmente lo hizo con el tiempo justo

31 de mayo 2026 · 18:47hs
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La resignación de Ignacio Ovando

Sebastián Suárez Meccia

La resignación de Ignacio Ovando, como de todo Central tras la derrota ante Estudiantes. No viaja con la selección.

Ignacio Ovando fue el primero en salir del vestuario de Central, habló con el padre por el celular para ver dónde lo estaba esperando y partió rápido al aeropuerto de Córdoba, para de ahí irse a Ezeiza, donde iba a abordar un vuelo junto al ayudante de campo de la selección argentina, Pablo Aimar, con destino a Kansas.

Antes del inicio del partido, la trasmisión oficial de la Copa Argentina anunciaba que Ovando no iba a viajar a unirse con la selección nacional porque no le daba la combinación de vuelos. Pero tras nuevos llamados de la dirigencia con integrantes del cuerpo técnico que conduce Lionel Scaloni, la cuestión se resolvió y el zaguero canalla vivirá la experiencia de la selección.

Scaloni y el plantel que tuvo en Ezeiza partieron este domingo, poco después de las 2, rumbo a Kansas, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

Lo hizo con 18 jugadores: Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cuti Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes.

>>Leer más: Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Además volaron Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez) y otros dos que están atentos a la evolución de la lesión de Montiel: Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) y Agustín Giay (Palmeiras).

El partido de Ignacio Ovando

Ovando jugó tan mal como la mayoría y en el primer gol de Estudiantes tuvo incidencia directa. Cortó bien en mitad de cancha un pase de derecha al medio, pero se le fue larga, robó Alexis Castro, llegó la corrida de Tiago Palacios por izquierda, el centro y el gol de Carrillo.

Y a los 37’ Ledesma le dio la pelota para la salida pero se la dio corta a Carrillo, quien rápido la cedió a Tiago Palacios. Al entrar al área, Ovando lo sacó con el brazo a la altura del hombro. Rey Hilfer no dio un segundo penal, pero el VAR tal vez lo hubiera considerado.

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