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Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

Este lunes se inauguró un monumento en el Centro de Justicia Penal que recuerda el asesinato de una joven que quedó impune

1 de junio 2026 · 14:03hs
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El memorial que recuerda el femicidio de Vanesa Celma en la plaza del Centro de Justicia Penal

Foto: La Capital /Virginia Benedetto

El memorial que recuerda el femicidio de Vanesa Celma en la plaza del Centro de Justicia Penal
Familiares de Vanesa Celma en el acto de esta mañana en el Centro de Justicia Penal

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Familiares de Vanesa Celma en el acto de esta mañana en el Centro de Justicia Penal
El memorial que recuerda el femicidio de Vanesa Celma en la plaza del Centro de Justicia Penal

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

El memorial que recuerda el femicidio de Vanesa Celma en la plaza del Centro de Justicia Penal

El femicidio de Vanesa Soledad Celma, ocurrido el 29 de junio de 2010 y con su responsable libre de culpa y cargo por errores en la tramitación judicial, tuvo este lunes su acto de reparación, al menos simbólica, con la inauguración de un memorial construido nada menos que en la plaza cívica del Centro de Justicia Penal, en Sarmiento entre Rueda y Virasoro.

Debido a los graves errores cometidos por el Estado santafesino, a través del Poder Judicial, en todo lo que la tramitación del caso de Celma, los familiares de la víctima acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), organismo que firmó un acta de compromiso con la provincia de Santa Fe para que la familia de la víctima se indemnizada y a la vez se construya un memorial o monumento en un espacio público que sirva como recuerdo de lo que no debe hacer el estado: desatender a las víctimas de violencia de género.

Vanesa Soledad Celma, quien tenía un embarazo de 8 meses, fue atacada por su marido el 29 de junio de 2010. El hombre la roció con combustible y la prendió fuego. Vanesa agonizó y llegó a dar a luz a su bebé hasta que su cuerpo no aguantó más y murió en el hospital. El responsable del ataque pudo zafar de la cárcel y de una condena penal por una serie de irregularidades cometidas por la policía y que la Justicia no pudo reparar.

Negligencia estatal y femicidio

En el acto de este lunes para honrar la memoria de Vanesa estuvieron presentes familiares y amigos de la mujer y también el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Emilio Jatón, como representante del estado santafesino.

En declaraciones a LT8, el funcionario afirmó: “Esto demuestra la negligencia del estado. Este acto forma parte de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sentenció a la provincia a un acuerdo económico con la familia y también para que se haga un reconocimiento público de su negligencia”.

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Los principales errores o negligencias provinieron de parte de la Justicia. El mensaje de hoy es dar a conocer lo que pasó con Celma de aquí a las generaciones futuras. El marido de Celma fue quien la incendió. Primero la justicia dijo que había sido un suicidio, una muerte por amor. Por eso elegimos estas palabras: Celma no murió por amor. El responsable nunca pudo ser juzgado por esta causa, fue absuelto y hoy camina por Rosario como si nada”, subrayó Jatón.

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Familiares de Vanesa Celma en el acto de esta mañana en el Centro de Justicia Penal

Familiares de Vanesa Celma en el acto de esta mañana en el Centro de Justicia Penal

El titular de Derechos Humanos remarcó que el monumento para Venesa “marca que el Estado debe tomar conciencia que los casos de femicidio son casos de feminicidio. Hoy hubo un aprendizaje en el Estado, esto no tiene que volver a ocurrir, que la justicia termine mirando estos casos como lo que son, femicidios”.

Un Poder Judicial con perspectiva de género

Por su parte, Eva Domínguez, cuñada de Vanesa y militante en la problemática de violencia de género, señaló que "fueron muchos años de lucha para que el Estado nos acompañe. Que se haga este reconocimiento (por el caso de Vanesa) es muy importante, y es para construir una justicia con más perspectiva de género, más justa para las mujeres”.

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Domínguez dijo que durante el caso judicial de Vanesa “hubo altibajos". Rememoró: "Se quiso archivar la causa, después se tuvo que acudir a la Corte Interamericana y tener la esperanza de que nos recibieran. Tuvimos suerte, hubo una reparación y el estado reconoció su error. Que esto nos sirva para todas. No es solo para la familia. Esto se construyó a la difusión del caso de Vanesa y también por el compromiso por las que hoy no están”.

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El memorial que recuerda el femicidio de Vanesa Celma en la plaza del Centro de Justicia Penal

El memorial que recuerda el femicidio de Vanesa Celma en la plaza del Centro de Justicia Penal

“El esposo de Vanesa nunca fue imputado, sigue su vida normal, es árbitro. No se lo condenó porque la Justicia no actuó. Que las personas que estén con él les pido que se cuiden porque las personas que son agresivas lo seguirán siendo. Nosotros nunca fuimos agresivos, solo pedimos justicia. La Justicia lo dejó absuelto, y ahora nosotros buscamos otras estrategias para protestar por estos temas. Hoy el estado reconoce que Vanesa fue víctima de violencia de género y que su muerte no fue por amor sino por femicidio”, concluyó Domínguez.

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