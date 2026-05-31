El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos

"Que este vuelo sea el comienzo de un nuevo sueño", fue el mensaje desde la torre de control al avión de Aerolíneas que llevó al plantel a jugar el Mundial

"Que este vuelo sea el comienzo de un nuevo sueño". Con esas palabras, el Centro de Control Aéreo del aeropuerto de Ezeiza despidió a la selección nacional, que finalmente arribó en el mediodía de este domingo a Estados Unidos y ya estaba instalada en el búnker elegido por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para hacer base durante toda la primera etapa de la Copa del Mundo, que comenzará el próximo 11 de junio.

Desde la torre de control, el plantel albiceleste escuchó el mensaje: “Campeones del mundo, allá por el 2022, tuve la dicha de recibirlos cuando ingresaron al espacio aéreo argentino. Hoy, desde el centro de control, les deseamos un excelente viaje. Que este vuelo sea el comienzo de un nuevo sueño”. Fue justo antes del despegue del vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas AR1978, cuyo nombre fue un guiño al año en que la selección argentina conquistó su primera estrella.

El primer contingente de la delegación, compuesta por su director técnico, Lionel Scaloni, y los primeros 18 futbolistas convocados, tocó suelo norteamericano poco antes del mediodía y se dirigió directamente al Origin Hotel de Kansas City.

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Los jugadores que viajaron junto al DT son Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cuti Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FinoYossen/status/2061187783448731878&partner=&hide_thread=false Así aterrizó en Kansas el avión de la Selección Argentina. pic.twitter.com/A3mQqbObKq — Andrés Yossen (@FinoYossen) May 31, 2026

Mientras tanto, hace algunas semanas comenzaron las obras en el hotel para instalar un gimnasio de uso exclusivo para los futbolistas y que replique el que se sitúa en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, para mantener las rutinas habituales de los futbolistas y evitar sensaciones de extrañeza a tan solo 11 días del comienzo del Mundial.

Las prácticas oficiales comenzarían este lunes 1° de junio, en el moderno Sporting KC Training Centre. El resto de los convocados, incluidos Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez, llegarían al hotel en las próximas horas desde sus respectivos destinos.

El centro de entrenamiento, que es utilizado por el Sporting Kansas City en su participación en la Major League Soccer, la Primera División del fútbol estadounidense, fue seleccionado luego de ser visitado por una delegación de la AFA a principios de marzo, de la que salieron con sensaciones positivas.

En aquel viaje, desde la entidad madre del fútbol argentino se destacó la amplitud de sus espacios y el equipamiento tecnológico, incluyendo un vestuario principal con más de una pantalla permitiendo el análisis táctico, y fue posicionado a la par de los más prestigiosos de Europa.

Antes del estreno oficial, Argentina participará de dos encuentros amistosos de preparación. El primero será el próximo sábado 6 contra Honduras, en Texas, y el martes 9 se enfrentará con Islandia en Alabama.

El martes 16 será el debut de la Selección Argentina en el Mundial frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.