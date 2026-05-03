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Un simpático "intruso" detuvo el partido de Central y Tigre durante varios minutos

Durante el primer tiempo del partido entre Central y Tigre ingresó un perro al campo de juego y no podían atraparlo

3 de mayo 2026 · 17:01hs
El perro que entró al Gigante no podía ser atrapado para reanudar el juego entre Central y Tigre.

El perro que entró al Gigante no podía ser atrapado para reanudar el juego entre Central y Tigre.

En la tarde a pleno sol del Gigante de Arroyito ocurría poco y nada en el campo de juego hasta que pasados los diez minutos sucedió un hecho simpático, pero que se extendió varios minutos por la movilidad del protagonista en cuestión. Es que ingresó un perro al campo de juego y nadie podía atraparlo.

El juego entre Central y Tigre recién estaba en etapa de estudio y las acciones frente a los arcos casi no existían, cuando un perro entró a máxima velocidad al campo de juego y durante varios minutos se movió con tranquilidad entre los jugadores del Canalla y el Matador.

De inmediato ingresaron varios trabajadores de Central para tratar de atrapar al can, pero como si estuviera entrenado los iba gambeteando a medida que trataban de interceptarlo.

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No fue fácil atrapar al perro

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Encima el campo de juego estaba regado y las zapatillas de los "captores" no eran un buen calzado para moverse por lo que los resbalones estuvieron a la orden del día y hasta generaron la sonrisa de los hinchas ante el espectáculo que estaban viendo.

Hasta que finalmente entre el cansancio de la mascota y la pericia de los trabajadores canallas lograron atraparlo y al fin, luego de varios minutos, el juego se pudo reanudar de parte del árbitro Hernán Mastrángelo.

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