Argentino va en busca de un triunfo para que el torneo siga con vida

Argentino lleva 5 triunfos al hilo, se mide ante Berazategui este domingo, a las 15.05 y va por una victoria para la alegría de muchos equipos de la Primera C

Argentino tiene una parada brava este domingo desde las 15.05, con televisación por DeporTV, cuando se mida ante Berazategui en el Norman Lee por la fecha 22 del Apertura de Primera C. El salaíto buscará un nuevo triunfo para seguir dando pelea, pero por otra parte para que los Naranjas, que vienen punteros, no se escapen y darle más emoción al campeonato ya que luego de esta jornada quedarán tres fechas por disputar.

Si Argentino vence a Berazategui llegará a seis éxitos al hilo. Algo que no pasa hace 35 años, desde 1989. En aquella ocasión, entre febrero y marzo de ese año, el Salaíto ganó en las últimas tres fechas del torneo 1988/89 de la Primera B Metropolitana donde fue subcampeón, pero se fue al descenso por promedio. Venció a El Porvenir (L) 5-2 (Almada, Reyna, Roberto Soria, Quiroga y Plaino); Almagro (V) 2-0 (Plaino y Quiroga) y Deportivo Laferrere (L) 1-0 (Plaino). Los entrenadores fueron José Machetti y Oscar Craiyacich.

Y luego, con la misma dupla técnica, en julio de 1989, Argentino ganó los primeros tres cotejos de la Primera C 1989/90: Colegiales (L) 2-0 (Plaino, de penal, y Calvo); Luján (V) 4-0 (Calvo, Juan Martínez, Bivona y Alfaro); y Dock Sud (L) 3-1 (dos goles de Reyna y Juan Martínez).

La racha más larga de victorias consecutivas de Argentino se compone de 7 partidos y se dio en dos oportunidades. Ambas fueron muy cercanas una de la otra y tuvo al mismo entrenador: el recordado Norberto Bautista.

La primera fue en Primera C entre mayo y julio de 1983. Entre las fechas 15 y 21 inclusive los de Barrio Sorrento le ganaron a Flandria (L) 3-0 (Saavedra, Montero y Jansa); Ituzaingó (V) 1-0 (Saavedra); Excursionistas (L) 2-1 (dos de Saavedra); Argentino de Quilmes (V) 1-0 (Saavedra); Defensa y Justicia (L) 2-1 (Corbera y Bastía); Defensores de Cambaceres (L) 2-1 (Raúl Belén y Costa); y Tristán Suárez (L) 2-0 (Radrizzani y Jansa).

Mientras que la otra fue entre octubre de 1983 y marzo de 1984, cuando ganó los últimos dos partidos de la C en 1983 cuando ascendió y los primeros cinco de la Primera B en 1984. En la C derrotó a Argentino de Quilmes (L) 2-0 (Corbera y Radrizzani); y Defensa y Justicia (V) 3-0 (dos de Saavedra y Bastía). Y en el comienzo de la B le ganó a Deportivo Armenio (L) 4-2 (Raúl Belén, Montero, Bastía y Trebino); All Boys (V) 2-1 (Jansa y Brassesco); Tigre (L) 2-0 (Jansa y Trebino); Deportivo Morón (V) 2-1 (dos de Bastía) y Nueva Chicago (L) 5-1 (dos de Jansa, Raúl Belén, Trebino y Herrero).