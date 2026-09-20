Argentino quedó más complicado en la permanencia con la victoria de Deportivo Paraguayo Con el triunfo del Guaraní ante Puerto Nuevo de visitante, el Salaíto está último en la Zona A, quedó a 4 puntos del penúltimo Alem y peligra con la desafiliación Por Juan Iturrez 20 de septiembre 2026 · 21:08hs

Gentileza: Prensa Argentino Primera C. Argentino, está en el peor momento deportivo en los torneos de AFA.

Argentino tuvo un fin de semana gris como su presente deportivo. Con el triunfo de Deportivo Paraguayo ante Puerto Nuevo por 3 a 2 en calidad de visitante este domingo por la Primera C, el panorama de los salaítos se complicó más todavía, en la lucha por salir del fondo de la Zona A, donde suma 24 puntos y el penúltimo, ahora es Alem con 28.

A tres fechas de finalizar el torneo de la etapa clasificatoria, la situación de Argentino es muy complicada y es el candidato principal para disputar los encuentros, hasta ahora ante Muñiz, (último de la Zona B) para salvar la categoría y no ser desafiliado por una temporada.

Argentino, último en la Zona A Al Albo le restan disputar tres encuentros difíciles y en las próximas dos jornadas será visitante de Estrella del Sur y Lugano. Y cerrará en la última ante Sacachispas, actual puntero de la Zona A con 46 unidades.

En esta crisis deportiva, Argentino en los últimos 7 encuentros ganó un solo partido ante Mercedes por la 23ª fecha con goles de Theo Guiñazú y Julián Andrada. Empató en tres ocasiones y perdió la misma cantidad partidos, incluido el partido clásico ante Central Córdoba por 3 a 0.