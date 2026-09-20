El barrio donde nació Lionel Messi se transforma en un museo a cielo abierto

El barrio La Bajada reúne a 32 muralistas que buscan poner en valor la identidad del lugar y afianzarlo como un nuevo destino de turismo emocional y deportivo

El barrio La Bajada _ubicado en la zona sur de Rosario, entre las calles Ayacucho, Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas y Estado de Israel_ no es uno o más . En esas calles angostas y serpenteantes, de casas de planta baja, nació y creció Lionel Messi . En ese mismo lugar este fin de semana comenzó a desarrollarse el proyecto «El Legado del Diez», una propuesta que busca recuperar la mística del potrero y poner en valor la identidad barrial a través del arte urbano y la pintura de grandes murales .

La iniciativa reúne a 32 muralistas, junto a vecinas, vecinos, familiares y amigas y amigos de la infancia del capitán de la selección argentina de fútbol, con el objetivo de transformar ese territorio en un Museo a Cielo Abierto. En ese marco, el pasado jueves se realizó una recorrida con habitantes del barrio y artistas que participan de la obra, durante la cual se conocieron detalles del avance de las intervenciones que tienen como escenario la emblemática zona.

La presencia de Messi forma parte de la vida cotidiana del barrio y genera nuevas formas de encuentro entre vecinas, vecinos y quienes llegan desde distintos lugares para conocer el lugar donde comenzó su historia . “En principio, Leo es nuestro vecino y, con su fútbol, nos dio muchísimas alegrías con nuestra selección. Pero a nosotros particularmente, como vecinos de este barrio, nos revolucionó la vida y nuestra cotidianidad. Acá salís a la vereda y siempre está aconteciendo algo, no te aburrís nunca”, contó Fernanda, vecina de La Bajada.

Como ejemplo de ese vínculo, Fernanda recordó una escena reciente que tuvo lugar frente a la casa donde vivió Messi: “El otro día, una pareja de Perú vino a conocer la casa y justo estábamos en la vereda. En ese momento, el chico se arrodilló en la vereda de Leo y le pidió matrimonio a su novia. Fue una cosa impresionante y los vecinos estábamos ahí, como testigos de ese momento”.

Por su parte, para los artistas intervenir las calles de La Bajada también implica poner en diálogo la obra con la historia personal de quienes habitan el barrio. Franco Espinosa, uno de los muralistas participantes, mantiene además un vínculo familiar con el lugar. “Estoy pintando la casa que tengo detrás mío, que es la casa de mi abuela, que está a unas dos o tres casas de la de Leo. Así que es muy especial, por la relación que tengo con el lugar y por ser este el primer encuentro que hago de muralismo”, contó.

En la misma línea, Flopa, otra de las muralistas que participa de la acción, destacó el carácter colectivo de la propuesta y su aporte a la identidad rosarina: “Hoy estoy representando y homenajeando junto a 30 artistas a Messi. Me parece que vamos a sumar un poco más de color, de vida y de identidad, a contar un poco más de la historia, a honrar a Messi, al barrio, a la identidad como rosarinos. Me parece que va a potenciar mucho más esto de traer más color y vida”.

Así, las paredes de La Bajada se convierten en parte de un recorrido que recupera historias, recuerdos y símbolos vinculados a Messi y a la identidad del barrio. Con el trabajo conjunto de muralistas y vecinas y vecinos, el arte urbano se suma a la memoria colectiva de un lugar que ya forma parte de la historia de Rosario y del fútbol argentino.

Un barrio con más de 30 murales

Durante el encuentro, los artistas compartieron el proceso de creación de las obras y el vínculo de sus intervenciones con la historia y la identidad del barrio. En total, el proyecto involucra a 32 muralistas y más de 30 paredes intervenidas, con una participación activa de la comunidad.

La propuesta se desarrolla en el marco del proceso de transformación urbana de la zona sur y en sintonía con la agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tienen a Rosario como su principal sede. En ese contexto, «El Legado del Diez» busca sumar una nueva experiencia cultural y turística vinculada a uno de los principales símbolos de identidad de la ciudad.

Con la concreción de las intervenciones, La Bajada podría convertirse en el barrio con mayor cantidad de murales de Lionel Messi del mundo, consolidando un circuito que combine arte, deporte, memoria e identidad local.

Así, las paredes de La Bajada se convierten en un espacio de encuentro entre pasado y presente: el barrio de la infancia de Messi, la memoria de sus habitantes y una nueva expresión artística que busca proyectar esa historia hacia visitantes de Rosario, del país y del mundo.