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Central: Almirón y una semana para que el pueblo canalla lo abrace o lo suelte definitivamente

El domingo con Argentinos y, en especial, el sábado que viene con Estudiantes, el DT de Central se juega el respaldo o acentúa la reprobación

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

19 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Jorge Almirón siempre apeló al trabajo

Celina Mutti Lovera/ La Capital

Jorge Almirón siempre apeló al trabajo, el perfil bajo y bancó a sus jugadores. El DT de Central se juega mucho en los dos partidos que vienen. 

Central tiene una semana decisiva que comienza este domingo y termina el próximo sábado. Se inicia en Arroyito y culmina en Santiago del Estero. Arranca frente a Argentinos Juniors y concluye ante Estudiantes de La Plata. Lo que se juega el Canalla es muchísimo, tanto como a lo que se expone el director técnico auriazul Jorge Almirón.

Porque de ser resistido y muchas veces reprobado por los hinchas podría terminar esta semana dando una vuelta olímpica y teniendo el reconocimiento de todo el pueblo canalla.

Por eso se vienen siete días intensos en la entidad de Arroyito, primero con un gran aperitivo de recibir este domingo, a las 17, en el Gigante a Argentinos Juniors por la décima fecha del Clausura. Contra el Bicho de la Paternal no estará disponible Emanuel Coronel, que fue expulsado en el último triunfo con Tigre.

Se trata de un choque vital tanto en la tabla de la zona B, donde el Canalla está tres puntos por detrás del encumbrado Bicho y de ganar podría darle alcance; como en la tabla anual, donde los auriazules (en la quinta posición) están a cuatro puntos del equipo de La Paternal, que marcha segundo, una unidad por detrás del puntero Independiente Rivadavia de Mendoza.

Y luego llegará el plato fuerte, el partido que vale una estrella, que se jugará ante Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional.

Ese cruce será el sábado 26 de septiembre, desde las 16, en el estadio Unico Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

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Bajas sensibles en Central

Hasta ahora en esta finalísima no podrán jugar Jaminton Campaz, citado por la selección de Colombia, ni el chileno Vicente Pizarro, convocado por Chile, mientras que se espera la nómina que presente Gustavo Alfaro en Paraguay, donde podría estar el nombre de Agustín Sández, todo en el marco de la ventana de amistosos de la Fecha Fifa. De confirmarse sería la baja de tres piezas titulares para Jorge Almirón. Igual hay gestiones para tenerlos en la final.

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Almirón y mucho en juego

En consecuencia, en especial este último partido con el Pincha, tendrá un valor superlativo para Central porque podrá engrosar su historial de campeonatos, pero también tendrá una relevancia suprema para el entrenador canalla para meterse en la selecta galería de los técnicos que alcanzaron la gloria en el club.

Almirón sucedió a Ariel Holan y hasta acá no logró meterse en la piel del hincha, que le cuestiona planteos, cambios y es muy celoso con cada decisión del entrenador. Incluso en algunos partidos hubo silbidos y reprobaciones hacia el DT.

Pero Almirón siempre apeló a la misma fórmula, la del trabajo, el compromiso, el perfil bajo y el respaldo total hacia sus jugadores. Por ello el duelo ante Estudiantes tendrá una importancia crucial para él, pensando en el presente pero también en su futuro en Central.

Porque de ganar será parte y protagonista del festejo de toda la parcialidad auriazul, pero en caso contrario quedará muy condicionado para lo que viene y tendrá la obligación de llegar muy lejos en el torneo Clausura y de reforzar su protagonismo en la tabla anual.

A cara o cruz

Es una semana casi a cara o cruz para el Canalla y su director técnico, porque vencer Argentinos y a Estudiantes dejaría a Central en el mejor escenario, siendo campeón y a tiro de todo en la Liga Profesional, lo que sería diametralmente opuesto si ambos resultados le dan la espalda.

Almirón lo sabe mejor que nadie porque entiende todos los códigos del fútbol.

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