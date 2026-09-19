La Capital | La Región | picadas

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia de Santa Fe

El proyecto impulsado por el senador Esteban Motta, prevé multas e inhabilitaciones más severas y extiende responsabilidades

19 de septiembre 2026 · 10:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las picadas generan un riesgo grave en materia de seguridad vial.

Las picadas generan un riesgo grave en materia de seguridad vial.
Las picadas ilegales y las maniobras de velocidad en la vía pública volvieron a instalarse en la agenda provincial a partir de distintos episodios registrados en ciudades santafesinas. En ese contexto el senador Motta propone modificaciones en el Código de Faltas de Tránsito.

Las picadas ilegales y las maniobras de velocidad en la vía pública volvieron a instalarse en la agenda provincial a partir de distintos episodios registrados en ciudades santafesinas. En ese contexto el senador Motta propone modificaciones en el Código de Faltas de Tránsito.

Las picadas clandestinas y las maniobras de velocidad no autorizadas podrían recibir sanciones más severas en Santa Fe. Un proyecto que avanza en la Legislatura provincial propone modificar el Código de Faltas de Tránsito para endurecer las penas contra quienes participen de este tipo de prácticas en calles y rutas.

La iniciativa fue presentada por el senador del departamento San Martín, Esteban Motta, y apunta también a brindar mayores herramientas de control y prevención a los organismos encargados de la seguridad vial.

Más sanciones

Entre los principales cambios figura un incremento de las multas y de los períodos de inhabilitación para conducir. Además, la propuesta amplía las responsabilidades a quienes convoquen, organicen, promuevan o faciliten la realización de carreras o maniobras ilegales.

“El objetivo central es cuidar la vida de nuestros vecinos y darles a los municipios, comunas y a la Policía herramientas concretas para frenar una problemática que pone en riesgo constante la seguridad vial en toda la provincia”, sostuvo Motta en la sesión del jueves último.

Prueba fílmica

La iniciativa incorpora además la posibilidad de utilizar como medios de prueba registros fílmicos obtenidos legalmente, imágenes de cámaras de videovigilancia, publicaciones en redes sociales y transmisiones digitales, respetando las garantías de defensa de los involucrados.

Otro de los aspectos incluidos contempla situaciones en las que participen menores de edad, estableciendo responsabilidades para los adultos a cargo en los casos previstos por la normativa.

El legislador señaló que la propuesta busca actuar antes de que ocurran tragedias y reforzar las herramientas preventivas del Estado.

En ese sentido remarcó que las calles y rutas no son espacios destinados a competencias de velocidad y que este tipo de conductas pone en riesgo tanto a quienes participan como al resto de la comunidad.

“Esto no es para criminalizar ni estigmatizar a los jóvenes, sino para cuidarlos y cuidar al resto de la sociedad. Es una herramienta para prevenir y dar más capacidad de acción al Estado”, afirmó.

De convertirse en ley, la iniciativa modificará el régimen vigente de faltas de tránsito en la provincia e incorporará nuevas herramientas para sancionar y prevenir las picadas ilegales.

Picadas peligrosas

Las picadas ilegales y las maniobras de velocidad en la vía pública volvieron a instalarse en la agenda provincial a partir de distintos episodios registrados en ciudades santafesinas, donde vecinos y autoridades manifestaron preocupación por los riesgos que generan estas prácticas para conductores, peatones y terceros ajenos a las competencias.

Si bien la normativa vigente contempla sanciones para este tipo de conductas, desde sectores vinculados a la seguridad vial sostienen que es necesario reforzar las herramientas de prevención y control para desalentar actividades que, ponen en peligro a quienes participan y pueden derivar en siniestros de graves consecuencias.

En ese contexto, se debate sobre las responsabilidades compartidas entre conductores y organizadores.

>>Leer más: Rosario adhiere a la ley que prohíbe la actividad de cuidacoches

Noticias relacionadas
En la carpintería del CIC 20 de Junio, los jóvenes que participan de programas de formación laboral repararon más de 5.500 bancos, sillas y escritorios destinados a escuelas públicas de Villa Gobernador Gálvez desde 2017.

Villa Gobernador Gálvez fortalece el empleo con una red de unidades productivas

En total, se prepararon más de 1.500 kits que serán distribuidos en todo el departamento San Martín. De esta manera, el programa da continuidad a una política orientada a promover la producción agroecológica.

El programa Huertas San Martín refuerza su trabajo con más formaciones

El Parque Urbano Comunal de Timbúes será escenario de una jornada de música, arte y actividades recreativas para celebrar la primavera. 

Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un "Sunset en el Cristo"

El One Ride está orientado principalmente a propietarios de motocicletas Royal Enfield y a sus acompañantes. Los recorridos suelen contemplar trayectos accesibles y buscan fortalecer los vínculos entre los aficionados al motociclismo.

La rodada mundial de Royal Enfield tendrá escala en la región y recorrerá Timbúes

Ver comentarios

Las más leídas

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

Newells: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Newell's: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Lo último

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: 15 años sin tener nada

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: "15 años sin tener nada"

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia de Santa Fe

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia de Santa Fe

Inscriben para una nueva edición de la Maratón Nocturna de Timbúes

Inscriben para una nueva edición de la Maratón Nocturna de Timbúes

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia de Santa Fe

El proyecto impulsado por el senador Esteban Motta prevé multas, inhabilitaciones más severas y extiende responsabilidades
Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia de Santa Fe
El microcentro se renueva: edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El microcentro se renueva: edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario
La Ciudad

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: 15 años sin tener nada
La Región

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: "15 años sin tener nada"

Almas limpias de derecha extrema

Por Jorge Asís
Política

Almas limpias de derecha extrema

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

Newells: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Newell's: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Harry Kane reveló qué le dijo a Messi el día que Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial

Harry Kane reveló qué le dijo a Messi el día que Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Primera C: Golpeado por el presente, Argentino juega las últimas fichas ante Berazategui

Primera C: Golpeado por el presente, Argentino juega las últimas fichas ante Berazategui

Un exjugador de Newells confesó que sufrió depresión y que un llamado le salvó la vida

Un exjugador de Newell's confesó que sufrió depresión y que un llamado le salvó la vida

Policiales
Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos
Policiales

Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

Derriban dos búnkeres en Rosario y ya suman 145 en la provincia

Derriban dos búnkeres en Rosario y ya suman 145 en la provincia

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

La Ciudad
El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario
La Ciudad

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia

El microcentro se renueva: edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

El microcentro se renueva: edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario
La Ciudad

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario

Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa
La Ciudad

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand
Zoom

Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados
La Ciudad

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Malvinas: el Reino Unido respaldó a empresas vinculadas a la explotación de recursos
Política

Malvinas: el Reino Unido respaldó a empresas vinculadas a la explotación de recursos

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970
Policiales

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

Interna en el gobierno: Bullrich publicó un video con una canción de Lali 
Política

Interna en el gobierno: Bullrich publicó un video con una canción de Lali 

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron
Policiales

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos
La Ciudad

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Liberan al único sospechoso por el brutal crimen de una mujer de 86 años 
Policiales

Liberan al único sospechoso por el brutal crimen de una mujer de 86 años 

Nuevo Régimen Penal Juvenil: el Concejo avaló los cambios en Santa Fe
Política

Nuevo Régimen Penal Juvenil: el Concejo avaló los cambios en Santa Fe

La familia del Indio Solari hizo un descargo en redes: No paran de usarlo
Zoom

La familia del Indio Solari hizo un descargo en redes: "No paran de usarlo"

El felino que parecía un gato doméstico y resultó ser una nueva especie
Información General

El felino que parecía un gato doméstico y resultó ser una nueva especie

Librerías independientes de Rosario tendrán su propio día para celebrar
La Ciudad

Librerías independientes de Rosario tendrán su propio día para celebrar