Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia de Santa Fe

El proyecto impulsado por el senador Esteban Motta, prevé multas e inhabilitaciones más severas y extiende responsabilidades

Las picadas ilegales y las maniobras de velocidad en la vía pública volvieron a instalarse en la agenda provincial a partir de distintos episodios registrados en ciudades santafesinas. En ese contexto el senador Motta propone modificaciones en el Código de Faltas de Tránsito.

Las picadas clandestinas y las maniobras de velocidad no autorizadas podrían recibir sanciones más severas en Santa Fe. Un proyecto que avanza en la Legislatura provincial propone modificar el Código de Faltas de Tránsito para endurecer las penas contra quienes participen de este tipo de prácticas en calles y rutas.

La iniciativa fue presentada por el senador del departamento San Martín, Esteban Motta, y apunta también a brindar mayores herramientas de control y prevención a los organismos encargados de la seguridad vial.

Entre los principales cambios figura un incremento de las multas y de los períodos de inhabilitación para conducir. Además, la propuesta amplía las responsabilidades a quienes convoquen, organicen, promuevan o faciliten la realización de carreras o maniobras ilegales.

“El objetivo central es cuidar la vida de nuestros vecinos y darles a los municipios, comunas y a la Policía herramientas concretas para frenar una problemática que pone en riesgo constante la seguridad vial en toda la provincia”, sostuvo Motta en la sesión del jueves último.

Prueba fílmica

La iniciativa incorpora además la posibilidad de utilizar como medios de prueba registros fílmicos obtenidos legalmente, imágenes de cámaras de videovigilancia, publicaciones en redes sociales y transmisiones digitales, respetando las garantías de defensa de los involucrados.

Otro de los aspectos incluidos contempla situaciones en las que participen menores de edad, estableciendo responsabilidades para los adultos a cargo en los casos previstos por la normativa.

El legislador señaló que la propuesta busca actuar antes de que ocurran tragedias y reforzar las herramientas preventivas del Estado.

En ese sentido remarcó que las calles y rutas no son espacios destinados a competencias de velocidad y que este tipo de conductas pone en riesgo tanto a quienes participan como al resto de la comunidad.

“Esto no es para criminalizar ni estigmatizar a los jóvenes, sino para cuidarlos y cuidar al resto de la sociedad. Es una herramienta para prevenir y dar más capacidad de acción al Estado”, afirmó.

De convertirse en ley, la iniciativa modificará el régimen vigente de faltas de tránsito en la provincia e incorporará nuevas herramientas para sancionar y prevenir las picadas ilegales.

Picadas peligrosas

Las picadas ilegales y las maniobras de velocidad en la vía pública volvieron a instalarse en la agenda provincial a partir de distintos episodios registrados en ciudades santafesinas, donde vecinos y autoridades manifestaron preocupación por los riesgos que generan estas prácticas para conductores, peatones y terceros ajenos a las competencias.

Si bien la normativa vigente contempla sanciones para este tipo de conductas, desde sectores vinculados a la seguridad vial sostienen que es necesario reforzar las herramientas de prevención y control para desalentar actividades que, ponen en peligro a quienes participan y pueden derivar en siniestros de graves consecuencias.

En ese contexto, se debate sobre las responsabilidades compartidas entre conductores y organizadores.

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