La Capital | La Ciudad | Dia de la Primavera

Cómo estará el tiempo en Rosario este lunes para celebrar el Día de la Primavera

Después de un domingo gris y lluvioso, este 21 de septiembre llegará con un cambio en las condiciones y un dato del pronóstico que será clave para quienes planean festejar al aire libre.

20 de septiembre 2026 · 16:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
De a poco

Virginia Benedetto / La Capital

De a poco, llega la primavera a Rosario. 

El invierno se despidió con un domingo gris y lluvioso en Rosario. Este lunes, comienza la primavera y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada con un poco de sol pero fuertes ráfagas de viento.

Lo cierto es que los festejos por la llegada de la primavera y el Día del Estudiante no se verán afectados por el agua. Según el SMN, durante toda la jornada no hay probabilidades de lluvias. Eso sí: las ráfagas podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora y viento del suroeste.

A pesar del viento, el cielo estará parcialmente nublado durante el mediodía y la tarde. El termómetro alcanzará los 23 grados de máxima y los 13 de mínima.

>>Leer más: Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un "Sunset en el Cristo"

Cómo estará el resto de la semana

El martes está pronosticado un descenso en la temperatura: una máxima de 20 grados y una mínima de 6 grados. El cielo estará algo nublado y sin lluvias.

A mitad de semana el teremómetro empezará a ascender hasta llegar a su punto más alto el viernes. Durante el miércoles la máxima marcará los 22 grados de máxima y los 8 de mínima, para el jueves dar un salto con 28 grados de máxima y un piso que no bajará de los 12 grados. En ambas jornadas estará parcialemente nublado.

Finalmente el viernes se llegará a los 30 grados, con una mínima de 14 y un cielo que contará con algunas nubes.

Noticias relacionadas
Son recurrentes las protetas de los jubilados en pleno centro de Rosario.

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Se pronostican fuertes lluvias para Rosario este domingo.

El tiempo en Rosario: domingo con alerta naranja por tormentas fuertes

Cientos de corredores disfrutarán de una experiencia única con la nueva edición de la Maratón La Capital.

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Cruce en rojo. Esta infracción atenta directamente contra la seguridad vial.

Las infracciones graves de tránsito cayeron un 72% en los últimos tres años en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Lo último

Alerta por tormenta: el municipio intensifica trabajos de mantenimiento preventivo

Alerta por tormenta: el municipio intensifica trabajos de mantenimiento preventivo

Cómo funciona el operativo antidopaje de los Juegos Suramericanos

Cómo funciona el operativo antidopaje de los Juegos Suramericanos

El judo rosarino cerró su gran participación en los Juegos Suramericanos con otra medalla

El judo rosarino cerró su gran participación en los Juegos Suramericanos con otra medalla

El nuevo oro rosarino también llegó desde el agua en los Juegos Suramericanos

Tobías Giorgis conquista la medalla dorada en salto de esquía acuático con su hermano Francisco con la de bronce. Tercer oro para Rosario en los Juegos Suramericanos

El nuevo oro rosarino también llegó desde el agua en los Juegos Suramericanos
En vivo: con cambio de arquero, Central busca puntos de oro ante Argentinos en el Gigante
Ovación

En vivo: con cambio de arquero, Central busca puntos de oro ante Argentinos en el Gigante

En vivo: Newells le gana a Platense con una gran definición de Santiago Solari
Ovación

En vivo: Newell's le gana a Platense con una gran definición de Santiago Solari

Impactante incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó completamente destruida
La Ciudad

Impactante incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó completamente destruida

Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur
Policiales

Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur

Cómo estará el tiempo en Rosario este lunes para celebrar el Día de la Primavera
La Ciudad

Cómo estará el tiempo en Rosario este lunes para celebrar el Día de la Primavera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

Ovación
Primera C: a Leones FC se lo igualaron en Villa Devoto pero igual está cerca del Reducido

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: a Leones FC se lo igualaron en Villa Devoto pero igual está cerca del Reducido

Primera C: a Leones FC se lo igualaron en Villa Devoto pero igual está cerca del Reducido

Primera C: a Leones FC se lo igualaron en Villa Devoto pero igual está cerca del Reducido

En vivo: con cambio de arquero, Central busca puntos de oro ante Argentinos en el Gigante

En vivo: con cambio de arquero, Central busca puntos de oro ante Argentinos en el Gigante

En vivo: Newells le gana a Platense con una gran definición de Santiago Solari

En vivo: Newell's le gana a Platense con una gran definición de Santiago Solari

Policiales
Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur
Policiales

Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

La Ciudad
Cómo estará el tiempo en Rosario este lunes para celebrar el Día de la Primavera
La Ciudad

Cómo estará el tiempo en Rosario este lunes para celebrar el Día de la Primavera

Impactante incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó completamente destruida

Impactante incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó completamente destruida

El barrio donde nació Lionel Messi se transforma en un museo a cielo abierto

El barrio donde nació Lionel Messi se transforma en un museo a cielo abierto

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo
La ciudad

Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino
Política

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos
Policiales

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones
La Ciudad

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Por Claudio Berón
Policiales

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia
La Región

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada
Policiales

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos
Economía

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Almas limpias de derecha extrema

Por Jorge Asís
Política

Almas limpias de derecha extrema

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: 15 años sin tener nada
La Región

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: "15 años sin tener nada"

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026
Economía

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores
Agro

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia
La Ciudad

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27
Agro

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes
Ovación

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches
La ciudad

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

La temperatura sigue subiendo pero las tormentas ya se asoman
La Ciudad

La temperatura sigue subiendo pero las tormentas ya se asoman