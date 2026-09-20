Cómo estará el tiempo en Rosario este lunes para celebrar el Día de la Primavera

El invierno se despidió con un domingo gris y lluvioso en Rosario. Este lunes, comienza la primavera y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada con un poco de sol pero fuertes ráfagas de viento.
Después de un domingo gris y lluvioso, este 21 de septiembre llegará con un cambio en las condiciones y un dato del pronóstico que será clave para quienes planean festejar al aire libre.
El invierno se despidió con un domingo gris y lluvioso en Rosario. Este lunes, comienza la primavera y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada con un poco de sol pero fuertes ráfagas de viento.
Lo cierto es que los festejos por la llegada de la primavera y el Día del Estudiante no se verán afectados por el agua. Según el SMN, durante toda la jornada no hay probabilidades de lluvias. Eso sí: las ráfagas podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora y viento del suroeste.
A pesar del viento, el cielo estará parcialmente nublado durante el mediodía y la tarde. El termómetro alcanzará los 23 grados de máxima y los 13 de mínima.
El martes está pronosticado un descenso en la temperatura: una máxima de 20 grados y una mínima de 6 grados. El cielo estará algo nublado y sin lluvias.
A mitad de semana el teremómetro empezará a ascender hasta llegar a su punto más alto el viernes. Durante el miércoles la máxima marcará los 22 grados de máxima y los 8 de mínima, para el jueves dar un salto con 28 grados de máxima y un piso que no bajará de los 12 grados. En ambas jornadas estará parcialemente nublado.
Finalmente el viernes se llegará a los 30 grados, con una mínima de 14 y un cielo que contará con algunas nubes.
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