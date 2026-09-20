Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

El edificio está en Corrientes al 200, en el centro de Rosario, y lleva más de 20 años habitado.

El edificio está en Corrientes al 200, en el centro de Rosario , y lleva más de 20 años habitado. Ese mismo tiempo llevan los propietarios de los 45 departamentos tramitando el final de obra, un trámite imprescindible para poder escriturar las unidades . "Estamos perdidos en una maraña burocrática de la que no podemos salir", cuestionan desde el consorcio.

El final de obra es un documento municipal que certifica que una construcción se terminó de acuerdo a los planos y los permisos de edificación aprobados. Esta gestión es indispensable para poder escriturar las propiedades.

Normalmente, afirman desde el municipio, su gestión no demanda más de un mes. Sin embargo, en el caso del edificio de Corrientes 259, el plazo es muchísimo más extenso . "Hay vecinos que llevan más de 20 años viviendo acá y nunca pudieron terminar el trámite ", advierten desde el consorcio antes de empezar a describir las idas y vueltas de un trámite que parece no tener fin.

Según explican, el edificio se empezó a construir a comienzos de los años 2000, sobre el espacio aéreo de una cochera. Pero, a poco de iniciarse, la obra quedó paralizada por diferencias entre los miembros del fideicomiso y los arquitectos que desarrollaban el proyecto. Unos años después, otra empresa constructora se hizo cargo de terminar de levantar la torre de 19 pisos y unos 45 departamentos que empezaron a comercializarse en forma inmediata.

"Todos compramos de buena fe, a través de boletos de compraventa, las unidades terminadas. Cuando la construcción se terminó, se empezó a tramitar el final de obra. Se presentaron planos, pero las inspecciones los objetaban. Tuvimos que volver a hacer los planos y la mensura del edificio, volver a afrontar estos gastos, pero seguimos sin poder escriturar", relatan los vecinos.

El edificio se encuentra a dos cuadras del río y a otras cinco de pleno centro de la ciudad. En las primeras plantas hay dos pisos de cocheras y, retirada sobre el centro de manzana, se encuentra la torre de departamentos de uno a tres dormitorios, con grandes ventanales.

"Estamos viviendo en una de las zonas más cotizadas de la ciudad, donde el metro cuadrado sale entre 2 mil y 3 mil dólares, pero quedamos atrapados en una serie de dimes y diretes de la cual nadie se hace cargo. La Municipalidad nos dice que es responsabilidad de la constructora que tiene que entregar las unidades escriturables, la constructora afirma que el problema está en el municipio. Y nosotros estamos en medio de todo eso", se queja otro de los propietarios.

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Otros antecedentes

La falta de final de obra en muchos edificios de propiedad horizontal saltó a la conversación pública en 2013, después de la explosión de gas ocurrida en una torre del complejo Ciudad Ribera, en la zona conocida como Puerto Norte (barrio Refinería), en la que perdió la vida una joven de 21 años.

Por entonces, desde la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV) se había advertido que la mayoría de los edificios y viviendas de la ciudad se ocupaban sin finalizar este trámite administrativo. "Es un tema contractual. Tenés fecha de entrega o necesitás dejar tu casa y mudarte, organizás tu vida como podés y te mudás aunque no tengas todos los servicios, aunque pagues la luz de obra. No es lo mejor, pero se hace", se advirtió en esa oportunidad.

Un poco más acá en el tiempo, en 2023, se conoció la situación de otro edificio, en la zona oeste de la ciudad, cuyos propietarios llevaban más de diez años tramitando el final de obra. En el caso del edificio de diez pisos del pasaje Gordillo al 3600, al momento de las inspecciones se detectaron algunas modificaciones respecto a los planos originales, de las cuales la constructora no se hacía cargo.

Ese mismo año, los dueños de los departamentos de un edificio de barrio Agote se encontraron con un problema similar cuando quisieron escriturar las unidades del edificio de Urquiza 3231, donde se había levantado un departamento en la azotea que no figuraba en los planos originales.

Por esos días, el debate se instaló en el Concejo Municipal, donde se presentó un proyecto para llevar el tema a los colegios profesionales de Arquitectura e Ingeniería, con el objetivo de que sus tribunales de ética puedan aplicar sanciones y crear un registro de profesionales infractores.

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Un trámite habitual

"Normalmente, cuando un edificio está terminado el final de obra se obtiene en 30 o 35 días", asegura Marcelo Passardi, referente y exdirector de la Asociación de Empresarios de la Vivienda de Rosario y destaca que actualmente la gestión puede hacerse en forma digital. "Presentás los papeles, te dan un turno para la inspección del edificio y, si todo está bien, en unos 10 o 15 días te entregan el final de obra", explica.

Para llegar a esta instancia, señala, las empresas de servicios deben asegurar la conexión definitiva del edificio, un requisito que puede prolongar los plazos del trámite. "Por eso, quizás alguien que compró decide mudarse antes de que finalicen esas gestiones, porque tiene que entregar el lugar donde está viviendo o porque no tiene sentido que siga alquilando. Pero en situaciones normales esto no dura más de dos meses. Si se extiende más de este tiempo, es que hay otro tipo de problema".