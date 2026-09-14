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Leonardo Acoglanis, técnico de Argentino: "Ahora hay que seguir, nos quedan cuatro finales"

El entrenador dio la cara tras la derrota ante Central Córdoba y ya se puso a trabajar para enfrentar a Berazategui, el sábado en el Olaeta

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

14 de septiembre 2026 · 21:04hs
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Leonardo Acoglanis. El entrenador salaíto baraja y da de nuevo en un final que no dará respiro.

Leonardo Acoglanis. El entrenador salaíto baraja y da de nuevo en un final que no dará respiro.

Argentino sufrió una dura derrota ante Central Córdoba en el clásico del ascenso y no puede levantar cabeza. El equipo está en el fondo de la Zona A con 23 puntos y a cuatro fechas de finalizar la etapa clasificatoria, necesita sumar sí o sí para no jugar el partido por la desafiliación por una temporada. En ese contexto, el técnico Leonardo Acoglanis con mucho profesionalismo dio la cara después de la derrota en el Gabino Sosa.

“El trámite tuvo un punto de quiebre cuando fue expulsado Correa, la realidad es que nosotros con 10 hombres no pudimos cerrarnos y tratar de dar un golpe. No lo pudimos hacer en ningún momento, Córdoba fue el que más insinuó y obviamente llegó al gol en una pelota parada. Después se nos hizo muy cuesta arriba. Todo lo contrario fueron los primeros veinte minutos, nosotros arrancamos bien, tuvimos una chance inmejorable con el remate de Octavio Rubarth, si esa pelota entraba otra sería la historia. Me quedó con esa parte del cotejo donde fuimos un poquitito mejor pero, vuelvo a reiterar, la expulsión nos complicó todo lo que habíamos programado y Córdoba fue oportuno para anotar dos goles ante de ir al descanso”, señaló el Toto Acoglanis.

Arrancó bien y terminó mal. El equipo de Leonardo Acoglanis hizo todo bien los primeros 23 minutos, contó con una situación clara para abrir el marcador y tras la expulsión de Correa no tuvo reacción y fue goleado.

Arrancó bien y terminó mal. El equipo de Leonardo Acoglanis hizo todo bien los primeros 23 minutos, contó con una situación clara para abrir el marcador y tras la expulsión de Correa no tuvo reacción y fue goleado.

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Cuatro partidos difíciles

En la recta final de la etapa clasificatoria al Salaíto le restan cuatro partidos complicados: el sábado recibirá a Berazategui, después tendrá dos partidos de visitante ante Estrella del Sur y Lugano, y cerrará en barrio Sarmiento ante Sacachispas, actual líder de la Zona A con 46 puntos.

En ese sentido, el técnico salaíto no se guardó nada. “Aceptamos el desafío de sacar adelante al Salaíto, ahora hay que seguir trabajando, nos quedan cuatro finales y hay que prepararnos para esos partidos. Tenemos un plantel muy joven que va a dejar todo por esta camiseta”, afirmó el DT.

Los salaítos dijeron presente. La parcialidad de Argentino copó la tribuna norte en el Gabino Sosa. Los hinchas salaítos agotaron las 450 entradas que contaron para el partido clásico ante Central Córdoba.

Los salaítos dijeron presente. La parcialidad de Argentino copó la tribuna norte en el Gabino Sosa. Los hinchas salaítos agotaron las 450 entradas que contaron para el partido clásico ante Central Córdoba.

Acoglanis y el apoyo de los hinchas

Por último, el técnico del Albo se refirió del apoyo que le brindó la parcialidad de Argentino en el Gabino Sosa. “El apoyo de la gente del Salaíto fue impresionante, quiero hacer una mención especial a los intocables que nos acompañan, siempre están y nos hacen saber su apoyo. Cuando regresamos al estadio estaban ahí para alentarnos para que no bajemos los brazos, para que sigamos unidos, para que sigamos fuertes. Fue un momento hermoso pese a la derrota. Ahora nosotros queremos devolverle todo ese cariño que le dan al plantel en estos cuatro encuentros. Vamos a luchar para que Argentino se quede en el lugar que se merece”, cerró Acoglanis.

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