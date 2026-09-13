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Paulo Killer: "Soñaba con hacer un gol en el clásico y darle el triunfo a Central Córdoba

Central Córdoba se quedó con el derbi del ascenso ante Argentino y los protagonistas del ganador dialogaron con Ovación. Paulo Killer fue figura

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

13 de septiembre 2026 · 22:23hs
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Paulo Killer. El capitán mandó el balón al fondo de la red y sale a gritar el primer tanto del Matador. Córdoba se  quedó con el clásico  

Paulo Killer. El capitán mandó el balón al fondo de la red y sale a gritar el primer tanto del Matador. Córdoba se  quedó con el clásico  
Agradecimiento salaíto. Los jugadores de Argentino saludan a los hinchas que se instalaron en la calle Gálvez. No le pudieron devolver el apoyo con una actuación convincente.

Agradecimiento salaíto. Los jugadores de Argentino saludan a los hinchas que se instalaron en la calle Gálvez. No le pudieron devolver el apoyo con una actuación convincente.
Tremendo recibimiento. Los hinchas charrúas desplegaron todo su colorido en la salida del equipo de Cacho Sialle. Empezó con una fiesta y terminó de la misma manera en el Gabino Sosa.

Tremendo recibimiento. Los hinchas charrúas desplegaron todo su colorido en la salida del equipo de Cacho Sialle. Empezó con una fiesta y terminó de la misma manera en el Gabino Sosa.
De no creer. El juez primero sacó la amarilla pero enseguida la cambió por roja

De no creer. El juez primero sacó la amarilla pero enseguida la cambió por roja, luego de que Manuel Correa le pegara un puñetazo a Marcos Córdoba. A los 24’ cambió el partido.

El Charrúa dio un paso importante para clasificar al Reducido final por el segundo ascenso a la Primera B 2027. El triunfo ante Argentino fue merecido, aprovechó al máximo el hombre de más y lleva una racha de 8 encuentros sin perder, con 7 victorias y un empate. Paulo Killer fue la figura del partido.

Tras la resonante victoria ante su clásico rival por 3 a 0 y en el medio de la euforia en el Gabino Sosa, Paulo Killer, capitán y referente se refirió gran triunfo ante el Salaíto. “Fue un gran clásico, un buen partido y muy lindo para el público que se dio cita al Gabino Sosa. Por suerte el equipo le regaló una victoria a toda la gente de Central Córdoba”, confió la figura del partido.

Paulo Killer contó las sensaciones

El defensor con mucha alegría contó las sensaciones de la apertura del marcador. “Soñaba con hacer un gol en un clásico y darle una alegría a la parcialidad charrúa, que nos hace el aguante partido tras partido”, dijo Killer.

Con respecto a los objetivos que se trazaron en la segunda rueda, el capitán fue directo al grano. “En el arranque de la segunda rueda nos trazamos tres objetivos, el primero era ganar el clásico, clasificar al Reducido y buscar el ascenso. Vamos paso a paso, logramos el primer objetivo y le dimos una alegría bárbara a nuestra hinchada, ahora nos quedan cuatro partidos y queremos quedar lo más alto posible en el Reducido”, explicó el defensor que anotó el primero de los matadores.

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Paulo Killer figura del partido

Por último, Killer también le dedicó el gol de sus seres queridos. “Cada vez que me toca convertir le dedico el gol a mis seres queridos que se ubican en la tribuna donde está el monumento al Trinche Carlovich. En este clásico no pudieron estar mi esposa y mis hijos ya que uno estaba enfermo y lo siguieron por la televisión. El gol y el triunfo es también para ellos”, cerró emocionado el capitán de los matadores.

Tremendo recibimiento. Los hinchas charrúas desplegaron todo su colorido en la salida del equipo de Cacho Sialle. Empezó con una fiesta y terminó de la misma manera en el Gabino Sosa.

Tremendo recibimiento. Los hinchas charrúas desplegaron todo su colorido en la salida del equipo de Cacho Sialle. Empezó con una fiesta y terminó de la misma manera en el Gabino Sosa.

Nery Domínguez feliz por el triunfo

Por su parte, Nery Domínguez se mostró feliz y emocionado por la gran victoria del Matador. “Feliz por la victoria, por mis compañeros y la nueva experiencia en lo personal. En la ida lo sufrimos porque jugamos gran parte del encuentro con diez y esta vez les tocó a ellos. Hicimos un gran partido, estuvimos muy concentrados, aprovechamos el momento justo para anotar y quedarnos con un triunfo importante, muy festejado por todo el pueblo charrúa”, dijo el mediocampista de los azules.

El excanalla también se refirió a los objetivos que se trazó el plantel. “Se vienen cuatro partidos importantes y vamos por todo. Este proceso lo comenzamos en enero con varios objetivos. Los clásicos estaban en mente desde que se conoció el fixture y los sacamos adelante. Ahora queremos clasificar bien arriba en el Reducido para luchar por el ascenso”, sostuvo Nery.

De no creer. El juez primero sacó la amarilla pero enseguida la cambió por roja, luego de que Manuel Correa le pegara un puñetazo a Marcos Córdoba. A los 24’ cambió el partido.

De no creer. El juez primero sacó la amarilla pero enseguida la cambió por roja, luego de que Manuel Correa le pegara un puñetazo a Marcos Córdoba. A los 24’ cambió el partido.

Joaquín Messi, autor del tercer tanto

En tanto, Joaquín Messi, autor del tercer tanto del Matador, se mostró muy feliz porque sigue con su racha goleadora. “Hicimos un gran partido, aprovechamos la expulsión temprana de un rival, tomamos el control del partido y después llegaron los goles para ganar tres puntos muy importantes en la lucha por clasificar al Reducido. Venimos con una buena racha, queremos seguir por este camino y estoy feliz porque le regalamos un gran triunfo a todo Central Córdoba”, cerró el hábil mediocampista charrúa.

Agradecimiento salaíto. Los jugadores de Argentino saludan a los hinchas que se instalaron en la calle Gálvez. No le pudieron devolver el apoyo con una actuación convincente.

Agradecimiento salaíto. Los jugadores de Argentino saludan a los hinchas que se instalaron en la calle Gálvez. No le pudieron devolver el apoyo con una actuación convincente.

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