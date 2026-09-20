El tiempo en Rosario: domingo con alerta naranja por tormentas fuertes El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. El alerta rige para la tarde y baja a nivel amarillo durante la noche 20 de septiembre 2026 · 08:16hs

Se pronostican fuertes lluvias para Rosario este domingo.

El último domingo del invierno llega con tiempo inestable y alerta naranja por tormentas fuertes en Rosario. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante la tarde podrían registrarse fenómenos localmente severos, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.

La jornada comenzó con condiciones más tranquilas y sin precipitaciones. De acuerdo con el pronóstico del organismo nacional, la temperatura se moverá entre los 16 y los 28 grados, con viento del norte durante las primeras horas. Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar hacia la tarde, cuando se espera la llegada de las tormentas.

Para ese período, el SMN mantiene un alerta naranja para Rosario y los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo. Las tormentas podrían estar acompañadas por intensas ráfagas de viento y abundante precipitación en poco tiempo.

Hacia la noche, el nivel de advertencia desciende a amarillo, aunque continuará la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Ante estas condiciones, la Municipalidad recomendó evitar circular durante las tormentas salvo que sea necesario, retirar de balcones y terrazas los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener limpios desagües y canaletas. También pidió especial precaución con los vehículos estacionados cerca de árboles y recordó que, ante situaciones de emergencia, está disponible la línea 103 de Protección Civil.