La Capital | La Ciudad | tiempo

El tiempo en Rosario: domingo con alerta naranja por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. El alerta rige para la tarde y baja a nivel amarillo durante la noche

20 de septiembre 2026 · 08:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Se pronostican fuertes lluvias para Rosario este domingo.

Se pronostican fuertes lluvias para Rosario este domingo.

El último domingo del invierno llega con tiempo inestable y alerta naranja por tormentas fuertes en Rosario. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante la tarde podrían registrarse fenómenos localmente severos, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.

La jornada comenzó con condiciones más tranquilas y sin precipitaciones. De acuerdo con el pronóstico del organismo nacional, la temperatura se moverá entre los 16 y los 28 grados, con viento del norte durante las primeras horas. Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar hacia la tarde, cuando se espera la llegada de las tormentas.

Para ese período, el SMN mantiene un alerta naranja para Rosario y los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo. Las tormentas podrían estar acompañadas por intensas ráfagas de viento y abundante precipitación en poco tiempo.

Hacia la noche, el nivel de advertencia desciende a amarillo, aunque continuará la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Ante estas condiciones, la Municipalidad recomendó evitar circular durante las tormentas salvo que sea necesario, retirar de balcones y terrazas los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener limpios desagües y canaletas. También pidió especial precaución con los vehículos estacionados cerca de árboles y recordó que, ante situaciones de emergencia, está disponible la línea 103 de Protección Civil.

Noticias relacionadas
Son recurrentes las protetas de los jubilados en pleno centro de Rosario.

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Cientos de corredores disfrutarán de una experiencia única con la nueva edición de la Maratón La Capital.

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Cruce en rojo. Esta infracción atenta directamente contra la seguridad vial.

Las infracciones graves de tránsito cayeron un 72% en los últimos tres años en Rosario

En marzo pasado, el bar fue despedido por el público con un festival callejero.

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Ver comentarios

Las más leídas

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

Lo último

Capacitación gratuita: nuevos diplomados y más cursos de oficios en el departamento General López

Capacitación gratuita: nuevos diplomados y más cursos de oficios en el departamento General López

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Los departamentos de Corrientes al 200 acumulan décadas habitados, aunque no cuentan con el trámite municipal. Todavía lo están gestionando

Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Por Carina Bazzoni
Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva
La Ciudad

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar
La Ciudad

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Ovación
Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

El Rojo le dio una mano y Newells se metió en zona de playoffs antes de enfrentar a Platense

El Rojo le dio una mano y Newell's se metió en zona de playoffs antes de enfrentar a Platense

Policiales
Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos
Policiales

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

La Ciudad
Día del jubilado: una jornada con poco para festejar
La Ciudad

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

El tiempo en Rosario: domingo con alerta naranja por tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: domingo con alerta naranja por tormentas fuertes

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Las infracciones graves de tránsito cayeron un 72% en los últimos tres años en Rosario

Las infracciones graves de tránsito cayeron un 72% en los últimos tres años en Rosario

Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo
La ciudad

Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino
Política

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos
Policiales

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones
La Ciudad

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Por Claudio Berón
Policiales

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia
La Región

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Central: Almirón y una semana para que el pueblo canalla lo abrace o lo suelte definitivamente

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central: Almirón y una semana para que el pueblo canalla lo abrace o lo suelte definitivamente

Newells: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada
Policiales

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos
Economía

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario
La Ciudad

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Almas limpias de derecha extrema

Por Jorge Asís
Política

Almas limpias de derecha extrema

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: 15 años sin tener nada
La Región

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: "15 años sin tener nada"

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026
Economía

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores
Agro

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia
La Ciudad

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27
Agro

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27