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Luca Pasinato: "Se dio el partido perfecto y el clásico quedó en Tablada"

El lateral Luca Pasinato, autor del segundo tanto de Central Córdoba, se refirió al gran momento que está atravesando, al gol ante Argentino y al futuro del equipo

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

14 de septiembre 2026 · 21:11hs
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Primera C. Luca Pasinato fue una de las figuras en el clásico en el que Córdoba derrotó a Argentino.  

Primera C. Luca Pasinato fue una de las figuras en el clásico en el que Córdoba derrotó a Argentino.   
El once que goleó al Salaíto. El equipo de Sialle fue el gran ganador en el clásico ante Argentino. La expulsión del colombiano Correa a los 24’ dejó al Albo con diez y el Charrúa aprovechó para quedarse con la victoria.

El once que goleó al Salaíto. El equipo de Sialle fue el gran ganador en el clásico ante Argentino. La expulsión del colombiano Correa a los 24’ dejó al Albo con diez y el Charrúa aprovechó para quedarse con la victoria.

Luca Pasinato fue uno puntos altos que tuvo Central Córdoba en el gran triunfo por 3 a 0 ante Argentino en el clásico del ascenso. El defensor marcó el segundo tanto y el primero vistiendo la camiseta del Charrúa. “Todavía estoy disfrutando de este gran triunfo” del Matador ante Argentino", dijo, y añadió que lo personal está "muy contento de quedar en la historia del club por ser protagonista ante el clásico rival. La alegría es inmensa por el plantel, el club y mis seres queridos”.

El defensor llegó en la presente temporada, se fue adaptando al equipo y se ganó un lugar en el once de equipo dirigido por Arnaldo "Cacho" Sialle. “Se dio el partido perfecto, soñado a la vez, y nos quedamos con el triunfo. El partido tuvo un quiebre con la expulsión del jugador rival (Manuel Correa), en ese momento veníamos ya jugando bien y estábamos muy concentrados. Después tratamos de manejar el trámite y pudimos anotar con el gol de Paulo Killer. Y casi en el cierre de la etapa pude conectar un precioso remate que terminó en la red. El resto del encuentro fue todo de Central Córdoba”, sostuvo una de las figuras en el clásico del ascenso.

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El once que goleó al Salaíto. El equipo de Sialle fue el gran ganador en el clásico ante Argentino. La expulsión del colombiano Correa a los 24’ dejó al Albo con diez y el Charrúa aprovechó para quedarse con la victoria.

El once que goleó al Salaíto. El equipo de Sialle fue el gran ganador en el clásico ante Argentino. La expulsión del colombiano Correa a los 24’ dejó al Albo con diez y el Charrúa aprovechó para quedarse con la victoria.

Expulsión y quiebre en el cotejo

Pasinato recordó que en el encuentro de ida, en el Olaeta, Córdoba sufrió un expulsión de Renzo Altamura a los 30 minutos del primer tiempo y no se complicaron. “El clásico tuvo un expulsado en la etapa inicial al igual que en la ida en el Olaeta. En ese cotejo lo expulsaron a Altamura y el equipo tuvo que rearmarse para contrarrestar los ataques de Argentino. Ahora le pasó a ellos con la expulsión de Correa, un poco lo desmoralizó y nosotros pegamos en el momento justo con dos goles”, explicó el futbolista charrúa.

Córdoba lleva una racha de 8 partidos sin perder

El defensor recordó que, antes del encuentro ante Leones FC, el equipo estaba en los últimos puestos y tras una charla cambiaron el panorama. "La mano venía torcida, los resultados no se daban y, antes de enfrentar a Leones, tuvimos una linda charla con el plantel en pos de enderezar el rumbo. Por suerte los resultados llegaron y hoy llevamos una racha de ocho encuentros sin perder con siete triunfos y un empate. Central Córdoba tiene un grupo increíble, todos tiramos para adelante y los resultados están a la vista. Estamos en los primeros puestos de la Zona B, nos quedan cuatros partidos complicados pero el equipo va por más y queremos llegar a los objetivos que nos trazamos en el arranque del campeonato, ingresar el Reducido y pelear por el segundo ascenso a la Primera B”, cerró un muy confiado Luca Pasinato.

Maradona, el Trinche y los dirigentes. Con las imágenes de Maradona y Carlovich, los directivos de Córdoba Omar Vicente y Julio Leidi estuvieron en todos los detalles en la previa y final del clásico entre charrúas y salaítos.

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