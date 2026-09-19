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Alerta amarillo: se suspendió actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo

La decisión se tomó con el objetivo de preservar la seguridad de quienes tenían previsto participar.

19 de septiembre 2026 · 16:55hs
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El Autódromo de Rosario iba a ser escenario de actividades por el Día de las Infancias

Foto: La Capital / archivo

El Autódromo de Rosario iba a ser escenario de actividades por el Día de las Infancias, pero por el alerta amarillo por tormentas todo se pospuso

Debido al alerta amarillo por tormentas prevista para este domingo 20 de septiembre en Rosario y la región, se suspende la actividad por el Día de las Infancias que estaba programada para mañana en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio.

La jornada, organizada por la agrupación Todos por Rosario, tenía previsto comenzar a las 12 y contar con propuestas para toda la familia, shows de Las Guerreras K-Pop, Flori Pop, Mario Bros y Luigi, Tito y Pelusa, música en vivo y la participación de Topa, con entrada libre y gratuita.

La decisión se adopta teniendo en cuenta que se trata de una actividad al aire libre y con el objetivo de preservar la seguridad de quienes tenían previsto participar. La fecha tentativa para su reprogramación es el próximo 1° de noviembre y será confirmada oportunamente.

Qué sucederá con los Juegos Suramericano frente al alerta amarillo

Asimismo, se aclara que esta suspensión no afecta el normal funcionamiento ni el desarrollo de las actividades previstas en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que mantienen su cronograma y programación para la jornada de mañana.

>> Leer más: El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

La Municipalidad continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y comunicará cualquier modificación que pudiera producirse en las actividades previstas para la ciudad.

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