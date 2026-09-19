Visita de lujo en el Coloso: Scaloni siguió de cerca a los pibes de Argentina en los Juegos Suramericanos El partido que disputan Argentina y Uruguay por la competencia de fútbol en los Suramericanos tuvo la presencia del cuerpo técnico de la selección mayor 19 de septiembre 2026 · 16:36hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital Lionel Scaloni se saca foto con chicos y grandes

Entre sonrisas y selfies, Lionel Scaloni se acomodó en uno de los palcos del Coloso Marcelo Bielsa para ver el encuentro entre Argentina y Uruguay, por la segunda fecha del torneo de fútbol en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Junto al entrenador estaba, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto "Ratón" Ayala, parte del cuerpo técnico de la selección argentina.

Su presencia no pasó desapercibida, Lionel Scaloni llegó a la cancha de Newell's para presenciar el partido entre la selección argentina, conducida por Diego Placente, y su par de Uruguay a cargo de Santiago Espasandín.

El sol iluminaba el terreno del Parque Independencia y Scaloni y compañía se acomodó en uno de los palcos reservados. A los exjugadores también los acompañó Luis Martín, preparador físico de la selección; Matías Manna, encargado del análisis en video; y Martín Tocali, entrenador de arqueros.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital Argentina y Uruguay entretienen al público con un partido de ida y vuelta, en el que Franco Domínguez le dio la ventaja parcial a Argentina.

Los hinchas que consiguieron un lugar cerca del palco de Scaloni y el cuerpo técnico campeón en Qatar 2022 y subcampeón en el Mundial 2026 pudieron sacarse fotos y se fueron contentos con el recuerdo que le quedará para toda la vida de haber estado a centímetros del nacido en Pujato.