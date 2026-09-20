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En vivo: Central ganó una gran final bajo la lluvia y ahora irá por un titulo

Central venció a Argentinos Juniors 1 a 0 con gol de Ovando en el primer tiempo y consolidó su triunfo en el segundo. Ahora, la Supercopa Internacional

20 de septiembre 2026 · 16:47hs
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Ignacio Ovando lo grita con todo. Es el gol de Central sobre Argentinos Juniors

Leo Vincenti

Ignacio Ovando lo grita con todo. Es el gol de Central sobre Argentinos Juniors, al final del primer tiempo.
Enzo Copetti protege la pelota. Central y Argentinos juegan en un terreno con mucha agua.

Leo Vincenti

Enzo Copetti protege la pelota. Central y Argentinos juegan en un terreno con mucha agua.

Central ganó una de las dos finales que tenía, ante Argentinos Juniors para alcanzarlos en la cima de la zona y quedar a tiro en la anual. Y se preparó de la mejor manera para afrontar el sábado la final por el título de la Supercopa Internacional, ante Estudiantes, en Santiago del Estero.

El único gol lo hizo de cabeza Ignacio Ovando, con un cabezazo al final del primer tiempo. Hoy Central pierde a dos jugadores para la final, Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, que se irán a sus selecciones por la venta Fifa.

Lo que pasó en el Gigante

78' De un córner desde la derecha, Cortés le sacó la mediachilena a Sández, luego de un corto rechazo del arquero.

64' Campaz tuvo el segundo en una contra bajo una lluvia torrencial, pero no pudo definir. En el córner, lo tuvo Avila pero la sacó el arquero.

45' Antes del final del primer tiempo, Almirón no esperó el cierre y cambió al lesionado Alan Rodríguez por Federico Navarro.

41' GOL DE CENTRAL. De un córner llegó el rechazo y la tomó Pizarro, hizo una gran pared con Campaz y el centro del chileno encontró el cabezazo de Ovando, no fuerte ni muy esquinado, pero que agarró a contrapierna a Cortés para el 1 a 0.

31' Gol anulado a Argentinos Juniors. Pelotazo de Oroz para Molina, que controló bárbaro y definió ante la floja respuesta de Werner. Infima posición adelantada del goleador

24' Muy buena combinación por izquierda con Molinas y Viveros, que terminó en un remate del que inició la jugada, López Muñoz, cómodo para Werner.

14' Córner de Alvarez desde la izquierda y cabezazo limpito de Vázquez, que pasó muy cerca del arco de Werner.

9' Copetti hizo una buena acción por izquierda, no pudo rematar y cedió bien a Di María, que desde afuera del área la tiró afuera.

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El entrenador de Central, Jorge Almirón, trabajó durante toda la semana sabiendo que no podría incluir a Emanuel Coronel, quien debe cumplir con una fecha de suspensión. Desde el principio, pareció claro que su reemplazante natural sería Elías Verón.

Y una hora antes del partido, finalmente Almirón dio a conocer la formación, en la que efectivamente Verón será titular. Sin embargo, el técnico metió una sorpresa al incluir a Álex Werner como titular en lugar de Jeremías Ledesma en el arco.

Las estadísticas de Central y Argentinos

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