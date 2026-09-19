Robo frente a la autopista Rosario-Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

La policía comenzó a rastrear a los ladrones desde el puente de Wilde, donde a la mañana surgió otra denuncia de un episodio similar

Cuatro hombres fueron detenidos este viernes en la zona sudoeste de Rosario tras la denuncia de un robo calificado . La policía confirmó la recuperación de una camioneta a partir de un operativo que comenzó frente a la autopista Rosario-Córdoba , lejos del sitio donde dieron con los sospechosos.

En primer lugar, los agentes a cargo del procedimiento fueron a buscar un celular sustraído cerca del cruce del puente de calle Wilde y la colectora del corredor vial. En el camino no sólo hallaron el dispositivo, sino que también encontraron la pick up que habían utilizado los delincuentes.

El despliegue para dar con los delincuentes concluyó a unos 5 kilómetros del sitio de la denuncia, donde las fuerzas de seguridad provinciales arrestaron a un grupo de personas. En el lugar secuestraron una Ford Ranger, un arma de fuego y seis teléfonos móviles , entre otros elementos de interés.

El personal del Comando Radioeléctrico empezó a rastrear a los ladrones poco después de las 17, cuando una persona advirtió que le habían robado su celular en la colectora de la autopista a Córdoba . En su testimonio apuntó contra tres maleantes que escaparon a bordo de una camioneta blanca.

Los policías consiguieron los datos de geolocalización del aparato y fueron hasta bulevar Seguí y Larralde, en inmediaciones del barrio Godoy. Durante el patrullaje en ese sector, identificaron a un primer sospechoso.

Foto: Policía de Santa Fe.

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La requisa inicial permitió recuperar el teléfono y un juego de llaves de un vehículo Ford. En ese momento, los encargados del operativo persiguieron a otros dos hombres que intentaron huir hacia el interior de una casa cercana.

Foto: Policía de Santa Fe.

Al cabo del procedimiento en bulevar Seguí al 7600, los agentes se llevaron otros celulares, billeteras, una mochila y un revólver calibre 32 con cinco proyectiles. Mientras trabajaban en el lugar, demoraron a una cuarta persona porque intentó interferir con su labor.

Una camioneta robada y un antecedente reciente

La última detención reportada por las autoridades se llevó a cabo en un domicilio lindero a la primera vivienda, donde también secuestraron teléfonos móviles. De esta manera, José L. (22), Axel C. (22), Facundo A. (25) y Pedro F. (38) quedaron detenidos en la comisaría 32ª a la espera de la intervención de la Fiscalía Regional de Rosario.

El procedimiento en la zona sudoeste incluyó el secuestro de la Ford Ranger blanca mencionada por la víctima en la autopista Rosario-Córdoba. En esta instancia, la Policía de Santa Fe comprobó que la pick up había sido robada previamente. El punto de partida de la investigación se ubica muy cerca del sitio donde se produjo un choque múltiple a primera hora de la jornada. En ese caso, un automovilista también dijo que le habían tirado una rueda en el camino para tratar de asaltarlo en la mano que va hacia el oeste y finalmente protagonizó una colisión.