Detuvieron en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos adolescentes rosarinos

La policía local identificó a Manuel Añazco una semana después de la publicación de la recompensa ligada al doble homicidio de Valentín Solis y Eric Galli

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció este sábado el arresto de un prófugo buscado por un doble crimen cometido años atrás en la zona oeste rosarina. El presunto asesinato de dos adolescentes cayó en Córdoba tras la publicación de una recompensa de 10.000.000 de pesos a cambio de datos sobre su paradero.

La policía de la capital mediterránea detuvo a Manuel Alberto Añazco a la mañana. Así se confirmó un avance significativo para cerrar la causa sobre el homicidio de Eric Galli y Valentín Solís , dos chicos de 14 y 15 años que fueron acribillazos a balazos en el Fonavi de Rouillón y bulevar Seguí.

Fuentes oficiales detallaron que el operativo fue ejecutado por las fuerzas de seguridad de la provincia vecina a pedido de la fiscal Carla Ranciari . Luego de la aprehensión, será trasladado hacia Rosario en los próximos días para ser imputado por la muerte de los adolescentes .

Eric y Valentín fueron asesinados el jueves 24 de noviembre de 2022 en Sanguineti al 5600. Tres personas los atacaron a tiros esa tarde, mientras estaban con otro chico que logró huir con vida en medio de los disparos.

La investigación llegó a un punto clave recientemente, ya que en marzo pasado se dictó una condena a prisión perpetua para uno de los autores del doble homicidio. Un tribunal rosarino aceptó el pedido de pena máxima para Franco Saavedra, un muchacho que fue detenido cuando intentaba escapar de la escena de la balacera.

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El joven de 23 años no sólo quedó preso por los asesinatos. Los jueces Mariano Aliau, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra también lo declararon culpable de un intento de homicidio registrado tres días antes en Rouillón y Seguí. En este primer episodio, la víctima sufrió lesiones graves y la internaron en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

De acuerdo a la evidencia reunida por el MPA, Saavedra fue a buscar a Galli y Solís a las 16.15 del 24 de noviembre de 2022. Entonces estaba acompañado por un menor de edad y otra persona que hasta ahora no había sido identificada.

Fuentes de la Fiscalía Regional Segunda detallaron que tanto las víctimas fatales como el adolescente que sobrevivió estaban tomando una bebida en las escaleras del Fonavi. Mientras el grupo se encontraba reunido, los tres agresores abrieron fuego al menos 17 veces. Después salieron corriendo hacia el pasaje 1812, pero los investigadores consiguieron videos de cámaras privadas para reconstruir la escena y uno de los tiradores quedó detenido rápidamente.