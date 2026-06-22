El dispositivo creado por un mecánico que puede cambiar los partos: ¿se usa en Rosario?

Jorge Odón, oriundo de Lanús, creó una de las innovaciones obstétricas más interesantes de las últimas décadas. El obstetra rosarino Juan Manuel Nardín explica cómo funciona el dispositivo

De manera inesperada, Jorge Odón, mecánico oriundo de Lanús, provincia de Buenos Aires, ideó un dispositivo que podría revolucionar las técnicas obstétricas . Se trata del instrumento denominado OdonAssit, que sirve para facilitar la apertura del canal de parto , con el fin de hacer el proceso menos traumático y alejarse de métodos como los fórceps, que fueron altamente cuestionados en el último tiempo por los riesgos de lesiones físicas tanto para la madre como para el bebé. Lo llamativo de la historia es que Odón se inspiró tras presenciar un truco para extraer corcho de botellas: de una secuencia simple terminó patentando una innovación médica. ¿Se usa en Rosario esta innovación? ¿Qué piensan los obstetras?

“OdonAssit representa una de las innovaciones más interesantes que surgieron en la obstetricia en muchas décadas”, valoró el director médico del Instituto de Fertilidad e Investigación (IFI) de Rosario y jefe de Clínica del servicio de Obstetricia de la Maternidad Martin, Juan Manuel Nardín, en diálogo con La Capital.

Además, el obstetra y ginecólogo afirmó que, en el mundo de la medicina obstétrica, los avances no han llegado con el mismo ritmo que en otras áreas de la medicina. "Si analizamos la historia reciente de nuestra especialidad, vamos a ver que los instrumentos utilizados para la asistencia del parto vaginal, tanto el fórceps como la ventosa obstétrica, tuvieron muy sutiles modificaciones con el transcurso del tiempo , en comparación con los enormes avances que se vieron en otras áreas de la medicina". En este marco, Nardin detalló la incorporación de la cirugía robótica en muchas áreas quirúrgicas.

Por el momento, el dispositivo no fue aprobado por la Sociedad Obstetricia Argentina, por lo que no se implementó en el país. En cambio, se encuentra en fase experimental alrededor del mundo, con dos estudios clave, uno en Inglaterra y otro en Etiopía, y a la espera de poder ser llevado a la práctica.

"Estamos esperando estudios para que pueda ser introducido en la práctica clínica", sostuvo el médico rosarino, y sumó: "La aparición de una tecnología desarrollada originalmente por un ingeniero argentino genera un interés muy especial dentro de nuestra comunidad, tanto en nuestra ciudad como en el país, pero también en el mundo".

Cómo funciona: menos traumatismos en partos vaginales

OdonAssit permite asistir partos vaginales a través de un sistema de manguito de aire blando que se coloca alrededor de la cabeza del recién nacido. Cuando se infla, el médico puede guiar al bebé a través del canal del parto, lo que complementa los empujes de la madre. Es descartable y su naturaleza evita el uso de métodos traumáticos como los fórceps.

"El concepto detrás de este dispositivo es muy atractivo porque ofrece una alternativa potencialmente más simple y menos traumática para asistir a algunos partos vaginales complejos", evaluó Juan Manuel Nardín, y agregó: "Si los estudios demostraran seguridad y efectividad, podría reemplazar al fórceps o la ventosa en muchos casos".

El novedoso método, que genera interés entre los profesionales Foto: BBC News

Sin embargo, en el mundo de la medicina no alcanza con que una idea sea innovadora para poder ser introducida en la práctica. "Antes tenemos que demostrar, mediante estudios clínicos rigurosos, que sea seguro tanto para la madre como para el recién nacido", advirtió Nardín, y detalló: "Además, su eficacia tiene que ser superior o comparable a las alternativas disponibles".

En diálogo con este medio, el obstetra rosarino señaló que, por el momento, los resultados preliminares de los estudios clínicos son "prometedores" y demuestran "factibilidad" en el uso del dispositivo. No obstante, aún se necesitan pruebas más amplias y con mayor cantidad de pacientes.

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Un corcho y una botella en un taller mecánico

En 2006, una llamativa apuesta entre dos empleados del taller mecánico de Jorge Odón tomó la atención del inventor. En particular, trabajadores competían por sacar un corcho que se ubicaba al interior de una botella de vidrio. Uno de los hombres logró extraer el objeto con una bolsa de plástico, y esta acción quedó resonando en la cabeza de Odón.

"Al ver el funcionamiento (del truco de extraer el corcho de la botella de vidrio), me acosté a la noche con esta cosa en la cabeza. Me desperté a las 3 de la mañana y le dije a mi mujer, Marcela: 'Esto serviría para el parto'", relató el propio Odón en una entrevista con la TV Pública en el año 2011, sobre la inesperada invención.

"Con un corcho adentro de una botella vacía, se mete una bolsita y se infla un poquitito. Al empezar a tirar, la bolsita abraza al corcho y lo viene trayendo", explicó el mecánico de autos mientras hacía una demostración práctica de cómo funciona el dispositivo.

"El mismo concepto se aplica al parto", resumió Odón.