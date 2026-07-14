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Antes de Argentina-Inglaterra: la crónica de un viaje al futuro en un taxi que se maneja solo

Atlanta palpita el gran cruce del miércoles entre Argentina y los ingleses. En la previa, la experiencia de viajar en un auto que se mueve sin chofer

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

14 de julio 2026 · 10:35hs
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Volver al futuro. El taxi robot se mueve como pez en el agua por las calles de Atlanta

Volver al futuro. El taxi robot se mueve como pez en el agua por las calles de Atlanta, donde Argentina enfrentará a Inglaterra. 

Argentina e Inglaterra jugarán este miércoles, a las 16, por una de las semifinales del Mundial 2026, en la meca del capitalismo y la modernización, Estados Unidos. Todas las miradas estarán depositadas en el rosarino Lionel Messi y en figura de los ingleses William Bellingham, dos verdaderas “máquinas” del fútbol. Pero en Atlanta, la sede del partido, hay otras máquinas que transitan la ciudad y en la previa del encuentro transportan a hinchas argentinos e ingleses por sus calles. Son taxis robots, sin chofer, que por navegación satelital se manejan solos. Los enviados de La Capital vivieron esta experiencia de que el volante se mueva por arte de magia y vale la pena contarla.

Increíble pero real. El sistema de autos autónomos Waymo funciona en varias ciudades de Estados Unidos, pero en Atlanta está consolidado. Se trata de autos de color blanco, que se destacan por tener sensores en los laterales y en el techo, que enseguida reflejan que no son vehículos convencionales. Pero la sorpresa es mayúscula cuando el auto se acerca y se comprueba que se maneja solo. Que no hay nadie al volante y que transita sin necesitar de ojos, manos, piernas, ni de los cinco sentidos de los seres humanos.

Luego de observar a estos vehículos moverse como pez en el agua en el tránsito implacable de Atlanta, los enviados de La Capital quisieron vivir la experiencia de subirse al auto del futuro. Y no salió tan mal.

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El Waymo se mueve por mapas satelitales en las calles de Atlanta.

El Waymo se mueve por mapas satelitales en las calles de Atlanta.

La experiencia paso a paso

Son vehículos eléctricos que utilizan navegación por satélite (GPS), mapas de alta definición y múltiples sensores para conducirse de forma ciento por ciento autónoma.

Lo primero que hay que contar es que el servicio se contrata mediante una aplicación, no se para el auto haciéndole señas con la mano como a un taxi común en Rosario. Una vez que el vehículo llega al punto de inicio del viaje hay que activar una clave en el teléfono para que se abran las puertas. Una voz recibe a los pasajeros con un saludo cordial, advierte de ajustarse los cinturones y luego musicaliza el viaje, sabiendo de antemano el idioma del usuario para que todo sea casi perfecto.

Y allí empieza la adrenalina cuando acelera por primera vez. Pero lo hace de manera prudente, respeta más que los humanos las normas de tránsito, frena mucho antes de que sea necesario y de manera increíble no le erra en ningún rulo de las autopistas, que aquí se entrelazan como un verdadero laberinto.

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¿Dónde está el piloto?

Lo que más llama la atención es que nadie está sentado al volante, todo está robotizado, guiado a la distancia por mapas satelitales. Ante los imprevistos el auto también tiene margen de maniobra y lo primero que hace es alejarse de los imponderables. Por ejemplo, esquivar un auto que estaciona de golpe donde no se debe o detenerse para que alguna mascota perdida cruce la calle.

Al fin, llegó el punto de destino final del viaje y allí se toma su tiempo para estacionar, se abren los seguros, una voz avisa que nadie se olvide las pertenencias, saluda de manera cordial a los pasajeros y luego cierra sus puertas nuevamente. Se retira despacio, a la espera de otro viaje.

Más allá de todo, la sorpresa continúa al verlo partir entre la maraña de tránsito. No deja de asombrar a los que llegan de realidades muy distintas, donde los robots todavía no conviven con los humanos como aquí en Estados Unidos.

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