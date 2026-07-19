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El esloveno Slavko Vincic, en las derrotas del ciclo Scaloni en mundiales y de muy mala labor

El árbitro de la final fue estricto en las tarjetas para Argentina y no hizo lo mismo cuando fueron contra Messi. Había dirigido la caída con Arabia Saudita en Qatar

19 de julio 2026 · 20:40hs
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Messi le reclama al árbitro esloveno Slavko Vincic

AP

Messi le reclama al árbitro esloveno Slavko Vincic, que no dirigió nada bien.

¿Qué se dirá ahora sobre la supuesta ayuda de los arbitrajes a la Argentina en el Mundial 2026? El esloveno Slavko Vincic estuvo en las dos fotos de las derrotas del ciclo Scaloni en las Copas del Mundo, en el debut de Qatar 2022 y en esta final. Y no hay dudas que en Nueva Jersey no benefició en absoluto a la albiceleste sino todo lo contrario.

Vincic fue rápido para sacar tarjetas amarillas a los jugadores argentinos, pero no hizo lo mismo con los españoles. Estuvo bien la primera a Lisandro Martínez, cuando cortó una contra sobre Oyarzabal al final del primer tiempo, tras lo cual se lesionó.

Pero enseguida el mismo delantero español le pegó una patada en la tibia izquierda a Messi, en una salida argentina y no tuvo el mismo rigor. Lo mismo pasó al final del partido, cuando intentó una contra, Laporte lo esperó para darle un topetazo y hasta pareció dudar en cobrar la falta. No amonestó a ninguno de los dos.

Slavko Vincic, estricto con Enzo Fernández

Pero sí fue estricto cuando Enzo Fernández intentaba una salida por izquierda y bien pudo ser falta cuando cayó al piso. No la cobró el esloveno, el volante protestó airadamente pero sin exagerar y sin embargo lo amonestó.

Esa amarilla exagerada condicionó la segunda, por una falta más espectacular que dura, y lo echó al final de los noventa minutos. Eso dejó a la selección nacional más desnuda todavía para afrontar el suplementario.

Antes amonestó a Leandro Paredes, por una falta a Olmos al inicio del complemento apenas entró. El volante empujó de más a algunos rivales en el tumulto y no se pudo discutir. Pero la primera de Enzo, sí, y fue determinante.

Y al final del primer tiempo suplementario, cuando Messi logró meter un pelotazo bárbaro para la corrida de Simeone, Cucurella lo tumbó y ni siquiera cobró la falta, cuando tenía destino de ir hacia el área.

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