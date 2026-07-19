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Rosario explotó por la final del Mundial: una multitud copó el Fontanarrosa para ver Argentina-España

Cientos de rosarinos coparon la explanada de San Martín y San Juan para alentar a la selección argentina frente a la pantalla gigante. El fan fest fue elegido por la FIFA y Fox como uno de los puntos de la transmisión internacional desde la ciudad de Lionel Messi.

19 de julio 2026 · 15:52hs
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Rosario explotó por la final del Mundial: una multitud copó el Fontanarrosa para ver Argentina-España

Celina Mutti Lovera / La Capital
Rosario explotó por la final del Mundial: una multitud copó el Fontanarrosa para ver Argentina-España

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El centro de Rosario volvió a teñirse de celeste y blanco este domingo. Una multitud se congregó en la explanada del Centro Cultural Fontanarrosa para seguir en pantalla gigante las alternativas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y alentar a la selección en busca de una nueva consagración.

Desde varias horas antes del comienzo del partido, cientos de hinchas comenzaron a acercarse al espacio municipal ubicado en San Martín y San Juan. Familias, grupos de amigos y fanáticos vestidos con camisetas, gorros y banderas argentinas fueron ocupando la explanada hasta convertir al lugar en uno de los principales puntos de concentración de la ciudad para vivir la definición de la Copa del Mundo.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Rosario, tiene entrada libre y gratuita y forma parte del denominado “Punto Fan Mundial”, una propuesta que durante todo el torneo reunió a miles de personas para acompañar los partidos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Esta vez, sin embargo, la convocatoria tiene una particularidad especial: las imágenes de los festejos, nervios y emociones de los rosarinos pueden llegar a distintas partes del mundo.

Rosario, en la transmisión internacional de la final

El fan fest del Fontanarrosa fue seleccionado por la FIFA y la cadena Fox como uno de los puntos de atención para la cobertura internacional de la final. De esta manera, Rosario quedó incorporada a la transmisión oficial destinada a Estados Unidos, con especial interés por tratarse de la ciudad natal de Lionel Messi.

“Ellos se contactaron para hacer la transmisión en Rosario. Sabían que estábamos haciendo el Punto Fan y nos propusieron salir desde el Fontanarrosa”, había explicado a La Capital Enrique Gabenara, director del Centro Cultural Fontanarrosa, en la previa del encuentro.

La pantalla gigante fue instalada sobre las escalinatas del edificio, orientada hacia la explanada, donde se concentra el público. El dispositivo comenzó a funcionar desde las 15 y la transmisión de la final arrancó a las 16.

La cobertura internacional es realizada por los propios equipos de la transmisión, que llegaron al lugar para registrar el clima que se vive en Rosario durante el partido más importante del Mundial.

Gabenara había destacado que la elección del Fontanarrosa representa “un hecho muy importante no solo para el Centro Cultural, sino también para la ciudad”.

Banderas, camisetas y expectativa en pleno centro

La propuesta se desarrolla íntegramente al aire libre. Para recibir a la gran cantidad de personas que se acercaron al lugar se instalaron baños químicos y se dispuso la explanada como espacio central del encuentro.

Desde la organización habían recomendado concurrir con lonas o reposeras y llevar abrigo ante las bajas temperaturas, una sugerencia que muchos de los asistentes siguieron para instalarse desde temprano y asegurarse un lugar frente a la pantalla.

Con cada incidencia del partido, la multitud acompaña las alternativas de Argentina ante España entre cánticos, aplausos, tensión y expectativa.

Rosario vuelve así a vivir una jornada atravesada por la selección argentina. Y esta vez, mientras miles de personas siguen la final desde el corazón de la ciudad, las cámaras internacionales también tienen puesta la mirada sobre la tierra de Lionel Messi.

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