Pami: cómo verificar la validez de las recetas electrónicas antes de ir a la farmacia

Las recetas electrónicas cuentan con un sistema de diversos tipos y con ciertos plazos de validez. Cómo saber si la tuya está activa

Las recetas electrónicas de Pami son una de las incorporaciones más innovadoras de la obra social en el último tiempo. Con la digitalización de los trámites médicos, las recetas electrónicas cobran un papel fundamental y, por eso, es preciso reconocer cómo debe estar conformada la receta para ser válida.

La Receta Electrónica es una herramienta que facilita y agiliza la prescripción y dispensa de medicamento s otorgando más seguridad al acto médico y permitiendo mejorar la calidad de atención médica a los afiliados. Garantiza que las personas afiliadas tengan acceso a los medicamentos de forma simple y rápida, sin necesidad de acercarse al consultorio de su médica o médico de cabecera.

Pero lo cierto es que a la hora de ir a la farmacia a buscar sus medicamentos, los afiliados deben asegurarse de que su receta electrónica cuente con todos los elementos solicitados y además se encuentre activa y dentro del plazo de vigencia establecido por la obra social. Estos requisitos son fundamentales para recibir sus medicamentos.

Cuál es el plazo de validez de las recetas electrónicas de Pami

Según la normativa vigente, las recetas electrónicas de Pami cuentan con un período de validez de 30 días desde la fecha de emisión. Una vez excedido ese plazo, ya no es posible utilizarlas en las farmacias aunque estén activadas.

Este límite no aplica solo para las recetas digitales, sino que también es el que rige para las recetas manuales (celestes), siempre que estén correctamente cargadas en el sistema.

Cómo saber si una receta electrónica se encuentra activa

Para determinar si una receta electrónica está activa, los afiliados deben realizar la consulta en la página oficial de Pami. Los pasos son los siguientes:

1- Ingresar a pami.org.ar

2- Acceder a la sección “Recetas”

3- Ingresar número de afiliado y DNI

4- Verificar si la receta aparece como “activada”

5- Revisar la fecha de emisión para confirmar que esté dentro del plazo de 30 días

Qué hacer si la receta electrónica supera el plazo de validez

Si la receta supera los 30 días desde su emisión, esta no será válida para el retiro de insumos o medicamentos ya que el sistema la rechazará automáticamente. En este caso, la receta queda obsoleta.

En tanto no se puede reactivar ni extender la validez de una receta vencida, para recibir sus medicamentos, el afiliado deberá solicitar una nueva receta al médico tratante. Con la nueva receta, gozará de un nuevo plazo de 30 días desde su emisión para ser utilizada.

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Cuáles son los elementos que no pueden faltar en las recetas electrónicas

Según establece la Ley 27.553, los elementos que deben estar obligatoriamente en la receta médica de Pami para tener validez son:

Identificación del médico o profesional de la salud: nombre, matrícula, profesión, especialidad, domicilio.

Código de barras.

Identificación del paciente: nombre, obra social o prepaga, fecha de nacimiento, DNI, sexo.

Medicamento: identificado por su nombre genérico o denominación común internacional. Debe indicar: presentación, forma farmacéutica y cantidad de unidades.

Puede contener el nombre comercial del medicamento.

Diagnóstico.

Fecha de emisión.

Firma digital profesional.

Cuáles son las recetas válidas de Pami

El nuevo sistema de recetas consta únicamente de dos tipos válidos: la blanca y la celeste previamente activada. El color de la receta indica su estado y su posibilidad de uso.

La receta blanca es la última implementación y goza de mayor seguridad, así como cuenta con validación automática. Por su parte, la celeste, conocida hasta el momento, seguirá siendo válida siempre y cuando esté activada.

De esta manera: