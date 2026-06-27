La Capital | Ovación | Argentina

Argentina cerró la primera fase con puntaje ideal, un Messi excelso y un debut bárbaro de Lo Celso

La selección argentina derrotó a Jordania en Dallas 3 a 1, abriendo la cuenta Lo Celso de tiro libre y cerrando Messi por la misma vía. Lautaro, el segundo.

27 de junio 2026 · 22:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
El arquero de Jordania se corrió detrás de la barrera y Lo Celso no lo desaprovechó. Golazo para el 1 a 0 de Argentina.

AP

El arquero de Jordania se corrió detrás de la barrera y Lo Celso no lo desaprovechó. Golazo para el 1 a 0 de Argentina.
El festejo de Gio Lo Celso tras la gran ejecución en el tiro libre

El festejo de Gio Lo Celso tras la gran ejecución en el tiro libre, que abrió la cuenta para Argentina ante Jordania.
Es gol de Lo Celso y el 1 a 0 de Argentina ante Argelia

Es gol de Lo Celso y el 1 a 0 de Argentina ante Argelia, pero fue anulado por offside.

Argentina cerró bárbaro el Grupo J en Dallas, venciendo a la debutante Jordania por 3 a 1, con un debut bárbaro de Gio Lo Celso y un ingreso magistral del mejor del mundo, Lionel Messi, ambos abriendo y cerrando la cuenta con exquisitos tiros libre. En el medio, Lautaro Martínez marcó el segundo, de penal.

>>Leer más: El capitán de Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial, es investigado por una violación

Lo que pasa en Dallas

79' GOLAZO DE MESSI. Le hicieron falta a Leo, a 25 metros , y la clavó abajo ante el estatismo del arquero.

70' Entra Barco por Simeone y es su debut mundialista.

60' ENTRA MESSI, por Lautaro Martínez, lo mismo que Thiago Almada por Lo Celso y Alex Mac Allister por Paz.

54' GOL DE JORDANIA. Tras una buena jugada del centro a la derecha, llegó el centro rasante y la entrada del ingresado Al-Taamari, el mejor jordano del plantel que estaba en el banco.

48' Otro gol anulado a Lo Celso, de derecha, también por posición adelantada de Lautaro Martínez en el inicio de la jugada.

45' (+4') El arquero de Jordania le atajó un mano a mano a Julián Álvarez, tras gran pase de Lautaro.

45' (+3') Otamendi se desprendió bárbaro en un tiro libre que amagó patear Lo Celso y lo hizo Paredes, pero cabeceó afuera. Igual, pareció en off side.

Lautaro lo festejó con todo e hizo el gesto de sacarse la mufa.

30' SEGUNDO GOL DE ARGENTINA .Lautaro lo pateó como en la definición ante Países Bajos y marcó su primer gol en mundiales.

27' Centro de Tagliafico, Lautaro Martínez la punteó en el primer palo y rebotó en el travesaño y la cabeceó Senesi sacándola espectacularmente el arquero. Pero un defensor le pegó con el botín en la cara. El árbitro fue al VAR y dio penal.

18' GOLAZO DE LO CELSO DE TIRO LIBRE. Pareció una falta penal a él mismo, un pisotón en la línea, pero lo cobraron afuera.

6' Gran definición de Lo Celso sobre la salida del arquero, pero estaba adelantado claramente.

Noticias relacionadas
Ryan Mendez, el capitán de Cabo Verde, en el partido de este viernes ante Arabia Saudita.

El capitán de Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial, es investigado por una violación

Los Palmeras están en la lista de canciones elegidas por la Selección Argentina

De Los Palmeras a Yerba Brava: los cinco temas que eligió Argentina para festejar sus goles en el Mundial

Argentina. Giovani Lo Celso es una fija para estar entre los once ante Jordania

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Cabo Verde, la selección africana debutante que ahora se medirá ante Argentina, los campeones del mundo.

Y el rival de Argentina en los 16 avos de final será una selección debutante: Cabo Verde

Ver comentarios

Las más leídas

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

Newells jugó su primer amistoso de pretemporada y terminó en un empate

Newell's jugó su primer amistoso de pretemporada y terminó en un empate

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Lo último

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con rivales posibles de Argentina de poca historia hasta semis

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con rivales posibles de Argentina de poca historia hasta semis

Lautaro Martínez se sacó la mufa: convirtió su primer gol mundialista con un penal ante Jordania

Lautaro Martínez se sacó la mufa: convirtió su primer gol mundialista con un penal ante Jordania

Gritalo Gio: Lo Celso y un debut mundialista con todas las luces encendidas

Gritalo Gio: Lo Celso y un debut mundialista con todas las luces encendidas

Argentina cerró la primera fase con puntaje ideal, un Messi excelso y un debut bárbaro de Lo Celso

La selección argentina derrotó a Jordania en Dallas 3 a 1, abriendo la cuenta Lo Celso de tiro libre y cerrando Messi por la misma vía. Lautaro, el segundo.

Argentina cerró la primera fase con puntaje ideal, un Messi excelso y un debut bárbaro de Lo Celso
Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con rivales posibles de Argentina de poca historia hasta semis
Mundial 2026

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con rivales posibles de Argentina de poca historia hasta semis

Gritalo Gio: Lo Celso y un debut mundialista con todas las luces encendidas
Mundial 2026

Gritalo Gio: Lo Celso y un debut mundialista con todas las luces encendidas

Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales
La Ciudad

Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales

Adorni y el fin de la matriz de la narrativa del gobierno

Por Javier Felcaro
Suscriptores

Adorni y el fin de la matriz de la narrativa del gobierno

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario
La Región

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

Newells jugó su primer amistoso de pretemporada y terminó en un empate

Newell's jugó su primer amistoso de pretemporada y terminó en un empate

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Renunció Manuel Adorni: habló de carnicería mediática y explicó por qué deja el gobierno

Renunció Manuel Adorni: habló de "carnicería mediática" y explicó por qué deja el gobierno

Ovación
Lautaro Martínez se sacó la mufa: convirtió su primer gol mundialista con un penal ante Jordania
Mundial 2026

Lautaro Martínez se sacó la mufa: convirtió su primer gol mundialista con un penal ante Jordania

Lautaro Martínez se sacó la mufa: convirtió su primer gol mundialista con un penal ante Jordania

Lautaro Martínez se sacó la mufa: convirtió su primer gol mundialista con un penal ante Jordania

Gritalo Gio: Lo Celso y un debut mundialista con todas las luces encendidas

Gritalo Gio: Lo Celso y un debut mundialista con todas las luces encendidas

Congo hizo historia en su primer Mundial y Colombia ganó el grupo

Congo hizo historia en su primer Mundial y Colombia ganó el grupo

Policiales
El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre
Policilales

El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

La Ciudad
Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales
La Ciudad

Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después

Quién era Ernestina Pais: de Mañanas Informales a su lucha pública contra las adicciones

Quién era Ernestina Pais: de Mañanas Informales a su lucha pública contra las adicciones

El último video de Ernestina Pais en Rosario: su divertida visita al bar El Cairo

El último video de Ernestina Pais en Rosario: su divertida visita al bar El Cairo

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno
Política

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica
La Región

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che
La Ciudad

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
La Ciudad

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Policiales

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas
Policiales

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte
La Ciudad

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo
Policiales

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos
La Ciudad

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos

Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son
La Ciudad

Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Un extécnico de Newells en la catástrofe de Venezuela: Todo esto es una locura

Por Luis Castro
Ovación

Un extécnico de Newell's en la catástrofe de Venezuela: "Todo esto es una locura"

Piden las detenciones de Insaurralde y de Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Política

Piden las detenciones de Insaurralde y de Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas
Política

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea
Policiales

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing
El Mundo

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing