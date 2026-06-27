Argentina cerró la primera fase con puntaje ideal, un Messi excelso y un debut bárbaro de Lo Celso

Argentina cerró bárbaro el Grupo J en Dallas, venciendo a la debutante Jordania por 3 a 1, con un debut bárbaro de Gio Lo Celso y un ingreso magistral del mejor del mundo, Lionel Messi, ambos abriendo y cerrando la cuenta con exquisitos tiros libre. En el medio, Lautaro Martínez marcó el segundo, de penal.
Lo que pasa en Dallas
79' GOLAZO DE MESSI. Le hicieron falta a Leo, a 25 metros , y la clavó abajo ante el estatismo del arquero.
70' Entra Barco por Simeone y es su debut mundialista.
60' ENTRA MESSI, por Lautaro Martínez, lo mismo que Thiago Almada por Lo Celso y Alex Mac Allister por Paz.
54' GOL DE JORDANIA. Tras una buena jugada del centro a la derecha, llegó el centro rasante y la entrada del ingresado Al-Taamari, el mejor jordano del plantel que estaba en el banco.
48' Otro gol anulado a Lo Celso, de derecha, también por posición adelantada de Lautaro Martínez en el inicio de la jugada.
45' (+4') El arquero de Jordania le atajó un mano a mano a Julián Álvarez, tras gran pase de Lautaro.
45' (+3') Otamendi se desprendió bárbaro en un tiro libre que amagó patear Lo Celso y lo hizo Paredes, pero cabeceó afuera. Igual, pareció en off side.
Lautaro lo festejó con todo e hizo el gesto de sacarse la mufa.
30' SEGUNDO GOL DE ARGENTINA .Lautaro lo pateó como en la definición ante Países Bajos y marcó su primer gol en mundiales.
27' Centro de Tagliafico, Lautaro Martínez la punteó en el primer palo y rebotó en el travesaño y la cabeceó Senesi sacándola espectacularmente el arquero. Pero un defensor le pegó con el botín en la cara. El árbitro fue al VAR y dio penal.
18' GOLAZO DE LO CELSO DE TIRO LIBRE. Pareció una falta penal a él mismo, un pisotón en la línea, pero lo cobraron afuera.
6' Gran definición de Lo Celso sobre la salida del arquero, pero estaba adelantado claramente.