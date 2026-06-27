Argentina cerró la primera fase con puntaje ideal, un Messi excelso y un debut bárbaro de Lo Celso

La selección argentina derrotó a Jordania en Dallas 3 a 1, abriendo la cuenta Lo Celso de tiro libre y cerrando Messi por la misma vía. Lautaro, el segundo.

Seguir a La Capital en Google

Es gol de Lo Celso y el 1 a 0 de Argentina ante Argelia, pero fue anulado por offside.

El festejo de Gio Lo Celso tras la gran ejecución en el tiro libre, que abrió la cuenta para Argentina ante Jordania.

El arquero de Jordania se corrió detrás de la barrera y Lo Celso no lo desaprovechó. Golazo para el 1 a 0 de Argentina.

Argentina cerró bárbaro el Grupo J en Dallas , venciendo a la debutante Jordania por 3 a 1, con un debut bárbaro de Gio Lo Celso y un ingreso magistral del mejor del mundo, Lionel Messi, ambos abriendo y cerrando la cuenta con exquisitos tiros libre. En el medio, Lautaro Martínez marcó el segundo, de penal.

79' GOLAZO DE MESSI. Le hicieron falta a Leo, a 25 metros , y la clavó abajo ante el estatismo del arquero.

70' Entra Barco por Simeone y es su debut mundialista.

¡¡¡ESTÁS ENFERMO, LEO!!! Qué pedazo de gol de tiro libre en el sagrado pie zurdo de Lionel Messi, que mete el 3-1 de Argentina ante Jordania y suma su sexto gol en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/3sSKMBktNJ

60' ENTRA MESSI, por Lautaro Martínez, lo mismo que Thiago Almada por Lo Celso y Alex Mac Allister por Paz.

GOL DE JORDANIA



Altamari apareció por atrás y marcó el 2-1 ante Argentina en Dallas. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aalSDy2UdU — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

54' GOL DE JORDANIA. Tras una buena jugada del centro a la derecha, llegó el centro rasante y la entrada del ingresado Al-Taamari, el mejor jordano del plantel que estaba en el banco.

¡OTRO GOL ANULADO A GIO LO CELSO!



Lautaro Martínez partió en offside tras la asistencia de Leandro Paredes. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FEypT7ebwu — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

48' Otro gol anulado a Lo Celso, de derecha, también por posición adelantada de Lautaro Martínez en el inicio de la jugada.

¡JULIÁN ÁLVAREZ TAMBIÉN QUIERE EL SUYO!



La Araña definió tras la asistencia de Lautaro Martínez, pero Abu Laila se quedó con su remate. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/M6PUGyNUgK — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

45' (+4') El arquero de Jordania le atajó un mano a mano a Julián Álvarez, tras gran pase de Lautaro.

45' (+3') Otamendi se desprendió bárbaro en un tiro libre que amagó patear Lo Celso y lo hizo Paredes, pero cabeceó afuera. Igual, pareció en off side.

¡SÍ, LAUTARO, TE SACASTE LA MUFA!



Martínez convirtió su PRIMER GOL en un #MundialEnDSPORTS. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LotdOOIeXu — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Lautaro lo festejó con todo e hizo el gesto de sacarse la mufa.

¡AHORA SEEEEE, GRITALO LAUTARO!



Golazo del Toro desde el punto de penal, después de la falta a Marcos Senesi que le dio la ventaja a la Selección Argentina, para el 2-0 ante Jordania. pic.twitter.com/GkrzlsvRqm — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

30' SEGUNDO GOL DE ARGENTINA .Lautaro lo pateó como en la definición ante Países Bajos y marcó su primer gol en mundiales.

27' Centro de Tagliafico, Lautaro Martínez la punteó en el primer palo y rebotó en el travesaño y la cabeceó Senesi sacándola espectacularmente el arquero. Pero un defensor le pegó con el botín en la cara. El árbitro fue al VAR y dio penal.

¡QUÉ GOLAZO GIOOOOO!



Tremendo este remate de tiro libre en el pie zurdo de Lo Celso para el 1-0 de Argentina ante Jordania. pic.twitter.com/bJulQG0li3 — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

18' GOLAZO DE LO CELSO DE TIRO LIBRE. Pareció una falta penal a él mismo, un pisotón en la línea, pero lo cobraron afuera.

¡AL IGUAL QUE ANTE ARGELIA, GOL TEMPRANERO ANULADO A ARGENTINA!



Lo Celso definió con mucha calidad, pero la acción fue invalidada por offside. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xCBSVmFvts — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

6' Gran definición de Lo Celso sobre la salida del arquero, pero estaba adelantado claramente.