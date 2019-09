Aquella apuesta de Bauza, con un Carrizo incómodo

Quizá no sea lo más importante o hasta lo más aconsejable entrar en comparaciones entre un proceso y otro, aunque sea por cuestiones finas desde lo futbolístico. Pero el inicio del ciclo de Egdardo Bauza fue también con una dicotomía en relación con los que muchos pensaban con la posición de algunos volantes. El caso al que se hace referencia es al de Federico Carrizo, a quien el Patón, aun sabiendo que se sentía muchísimo más cómodo por izquierda, lo tiraba sobre otro sector. Hoy uno de los ítem que más le reclaman los hinchas a Cocca es hacer jugar a Zabala por izquierda cuando su mejor versión, al menos la que mostró en Unión, fue por el carril opuesto.

Es probable que Zabala levante el nivel, que siga de esta forma o que, incluso, Cocca jamás decida cambiarlo de banda. De igual forma, el recuerdo es demasiado reciente como para ignorarlo (Cocca no debe conocerlo ni tampoco está obligado a ello). Es que Bauza decidió que Carrizo debía jugar por derecha y Camacho por izquierda (en procesos anteriores y con distintos entrenadores lo hacían de otra forma) y amén de algunos resultados positivos en las primeras fechas, desde lo futbolístico no le dio los resultados esperados. Ya para la 6ª fecha, el Patón entendió que el jugador cordobés estaba incómodo y que eso al equipo no le servía. Fue así como apareció Andrés Lioi en lugar del Pachi. El hoy jugador de Cerro Porteño retornó a la titularidad en la 8ª fecha, pero jugando por izquierda.

Es simplemente un dato anecdótico, que sucedió hace poco y por eso el recuerdo, pero que esencialmente encuentra puntos en común con lo que le pasa hoy a otro Central, con Cocca y Zabala como protagonistas.