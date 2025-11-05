El Concejo renovará la potestad al Ejecutivo para que fije el precio del boleto

El interbloque oficialista suma 15 escaños propios y con esta mayoría automática vigente hasta diciembre se garantiza la aprobación en el recinto. Con esta lógica también se aprobará el presupuesto 2026 y la autonomía municipal

El oficialismo en el Concejo tiene la mayoría automática de 15 votos para aprobar la potestad para fijar el boleto en manos del Ejecutivo hasta enero de 2027, con opción a un año más.

El oficialismo buscará ejercer en el Concejo Municipal su mayoría automática de 15 bancas para aprobar antes del 10 de diciembre tres temas centrales de la gestión: la potestad hasta el 2027 (con opción a otros 12 meses de prórroga) para que el Ejecutivo fije el valor del boleto de colectivos , el presupuesto para el año que viene y el proyecto de la Intendencia para la autonomía municipal. En lo que hace al transporte urbano de pasajeros, el último ajuste fue en agosto con el precio actual de 1.580 pesos y un estudio de costos que en junio pasado dio 1.746 pesos.

Antes del recambio de 13 de las 28 bancas en el Concejo previsto para mediados de diciembre, la actual composición del cuerpo deliberativo le permite al oficialismo viabilizar proyectos con sus propios votos. Esto es, el interbloque integrado por el socialismo, el javkinismo, el macrismo en sus dos expresiones (PRO y Juntos por el Cambio), Volver a Rosario y radicalismo, suman en total 15 escaños: un número que les garantiza llegar al recinto con iniciativas a aprobarse en el tratamiento en las sesiones.

La idea de los ediles que responden al Ejecutivo es sacar el "combo" de tres iniciativas: potestad del boleto, presupuesto del año que viene y autonomía municipal. Algunas voces consultadas en el parlamento local estimaron que entre fines de noviembre y comienzos de diciembre estos temas deberán contar con el aval en el recinto.

2025-05-05 colectivos by_HRio 80739131.jpg

Un pedido y estrategia antes de diciembre

Según las propias espadas oficialistas, el proyecto que el pasado 30 de octubre envió el Palacio de los Leones al Palacio Vasallo es para que se autorice hasta enero de 2027 (con opción a otros 12 meses de prórroga) la fijación del valor del colectivo en manos del intendente Pablo Javkin. Y según se estimó, esta potestad solicitada irá atada al presupuesto presentado el viernes pasado.

El expediente llegó a la comisión de Servicios Públicos, y se indica que este nuevo pedido solicitado al legislativo local "es una herramienta necesaria y adecuada para poder continuar con el plan de mejoras propuesto, proporcionando claridad al usuario y brindando seguridad jurídica a los operadores del sistema de transporte”. El pedido de ahora repite la escena de diciembre de 2019, cuando la actual gestión fue beneficiada para aumentar en cuatro meses del año: febrero, mayo, agosto y noviembre.

Luego, en 2023 (año en el que el gobierno nacional dejó de enviar subsidios al transporte rosarino) se extendió dos años más pero con la potestad de fijar tarifa en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. El precio siempre estuvo determinado por las variaciones determinadas por el índice de precios al consumidor del Indec de la Región Pampeana. En ningún caso la adecuación tarifaria puede superar la variación acumulada de los dos meses previos a los que se encuentren publicados.

>>Leer más: Aumento del boleto de colectivo en Rosario: "No esperamos una caída de pasajeros"

En su argumentación, el mensaje 123/25 recuerda que las facultades conferidas han servido "en épocas de agudas crisis, de las cuales el transporte no ha resultado ajeno. Sin esta herramienta no habría sido posible alinear las tarifas con los avatares de la inflación y los crecientes costos operativos. Superada la difícil coyuntura que dejó al servicio de transporte urbano en materia de renovación, con pasajeros en riesgo de precarización, se ha iniciado un período de sostenida mejoría de flota que impacta directamente en la calidad del servicio", se destaca.

Compra de unidades cero kilómetro

Es por ello que, además del pedido, también este expediente pretende quedar atado al presupuesto 2026 (como ocurrió en 2019) en el que se anuncia la compra de 145 nuevos ómnibus con unos 40 mil millones de pesos de inversión. Este 2025 se cumplió el objetivo de incorporar 130 unidades cero kilómetro y 15 trolebuses a propulsión eléctrica reconvertidos a nuevos.

827a474d-b578-4058-811a-6b045e3f950e.jpg La incorporación de nuevos colectivos supone una mejora sustancial en el servicio, ya que incorpora tecnología, mejora el confort de las unidades y reduce los riesgos de desperfectos mecánicos

Entre las bancas

A su turno, el concejal macrista aliado al javkinismo, Carlos Cardozo, recordó que la actual tarifa se sostiene por el esfuerzo del municipio. "La tarifa no se basa en un estudio de costos, porque en ese caso el boleto debería rondar los 2 mil o 2.300 pesos”, remarcó, para considerar que es "indispensable" que vuelvan los subsidios nacionales y se coparticipe a la provincia lo recaudado por el impuesto a los combustibles, para evitar que la discusión tarifaria se convierta en un “campo de disputas políticas”.

El único que planteó en la comisión de Servicios Públicos sus diferencias fue el edil peronista Mariano Romero. Tras considerar que hubo un intento de "sacarlo a las apuradas", consideró que "la voluntad es sacarla antes de que el oficialismo pierda la mayoría automática”. Según datos del Observatorio Social del Transporte, la caída bianual de pasajeros en el sistema local fue del 30,4%. En este marco, el concejal advirtió que el boleto tuvo un incremento de 448% entre diciembre de 2023 y el actual, "muy arriba del 214% que fija el índice de precios al consumidor".

>>Leer más: Desde este lunes el boleto de colectivo en Rosario cuesta 1.200 pesos

"Tenemos el boleto más caro de la historia si lo comparamos con el Salario Mínimo Vital y Móvil, que permite comprar solamente 204 pasajes, muy lejos de los mil boletos de 2011 y por debajo del piso de mayo de 2002, cuando sólo se podían adquirir 267 viajes con el mínimo vital y móvil", dijo Romero.

El resto de las voces consultadas en otras bancas coincidieron en que habrá "consenso" para sacar el pedido de la Intendencia y que incluso saldría con más votos que la propia mayoría automática oficialista.

El último aumento que estableció Javkin fue el pasado 4 de agosto, cuando la tarifa fue llevada a 1.580 pesos, tras diez meses con el boleto anterior de 1.420 pesos vigente el 14 de octubre de 2024 y una suba del 11,27%. En junio del año pasado la tarifa había sido de 940 pesos pero con un estudio de costos que arrojada un valor "técnico" de 1.477 pesos.

Si prospera la estrategia de sacar todo el "paquete" de herramientas para el Ejecutivo, el jefe del Ejecutivo tendrá los últimos dos años de mandato la potestad para fijar el boleto, un presupuesto estimado en un billón de pesos y la autonomía local "inmediata" para poner en marcha normativas antes de la elección de estatuyentes en 2027, quienes serán los encargados de redactar la Carta Orgánica municipal.