Comienza la temporada en La Florida con nuevas tarifas y promociones

Se inicia una nueva temporada de verano de cara al río con playas reacondicionadas y una agenda de actividades para disfrutar la costa

5 de noviembre 2025 · 17:51hs
Comienza una nueva temporada en La Florida. 

Comienza una nueva temporada en La Florida. 

El verano está cada vez más cerca y La Florida, el escenario predilecto para hacerle frente al calor, se encuentra lista para recibir la temporada con nuevas tarifas, promociones y playas reacondicionadas.

Desde este viernes, el ingreso general al balneario será de $4.000, con promociones especiales como el abono individual de toda la temporada por $70.000 y la promo de cuatro días por $12.000 (que permite disfrutar de cuatro jornadas al precio de tres). También se actualizaron los valores de servicios complementarios, como el alquiler de sombrillas ($5.000), reposeras ($3.000) y estacionamiento ($8.000 por jornada completa).

Este sábado, además, se celebrarán los 10 años de la Escuela Municipal de Actividades Náuticas de La Florida, con una jornada especial que reunirá a escuelas de kayak y distintas instituciones náuticas de la ciudad, en una propuesta abierta a todo público que se extenderá durante todo el día.

Obras

En la Rambla Catalunya se realizaron tareas de pintura en paseos peatonales, cordones y bicisendas, renovación total de cartelería, ampliación del hormigón en bajadas náuticas, mantenimiento de duchas y lavapiés, y colocación de cestos de residuos con separación en origen. En Costa Alta se concretaron trabajos de pintura general, mejora del muelle público, reparación de defensas y barandas, y renovación integral de la señalética.

>> Leer más: Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

“Cada temporada implica una enorme tarea de preparación para estar a la altura del gran río que tenemos. Venimos realizando obras, mantenimiento y mejoras en todos los espacios para recibir a rosarinos y turistas con la mejor infraestructura posible”, destacó Patricio Alday, presidente de Costanera Rosario.

“Ya comenzamos con las actividades y este año vamos a tener grandes eventos, entre ellos torneos internacionales de beach vóley y fútbol, que consolidan a Rosario como una ciudad de cara al río”, agregó.

En las próximas semanas, se llevará a cabo la tarea de refulado de arena en las playas de La Florida y Rambla Catalunya, que implicará el despacho de 50 barcos con 5.000 metros cúbicos de arena en total. Además, se incorporará un sistema de acceso vehicular con barreras automáticas y se sumará un nuevo stock de sombrillas y reposeras.

