Central sueña en grande: cuántos títulos podría sumar en los próximos meses

El Canalla ya tiene asegurado el puesto en una final, pero una coronación en el Clausura le abriría un escenario ideal, en la búsqueda de más estrellas

Central viene de ser campeón de la Copa de la Liga 2023 y ahora quiere repetir. Todavía tiene un largo camino por delante.

A casi nada de que la temporada 2025 llegue a su fin, Central está en una situación inmejorable y claramente expectante, al tope de la tabla anual, clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores y también a los octavos de final del torneo Clausura. Un andar tranquilo, con cielo despejado.

Eso es, ni más ni menos, lo que lo hace uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino. A Ariel Holan y sus jugadores no les queda otra que transitar el día a día, sin mirar más allá del próximo fin de semana, pero tanto ellos como los hinchas tienen muy claro qué podría depararles el futuro, qué se están jugando y por cuántos títulos podrán pelear.

No se trata de hacer futurología ni de tirar una moneda al aire en esto de arriesgar qué tan fructífero podría ser ese futuro inmediato para el Canalla, sino simplemente de pararse frente a ese escenario que, hasta hoy, le brinda un enorme abanico de posibilidades.

Lo único que hoy Central tiene en el bolsillo es la carta que se jugará en la final de la Supercopa Internacional, a la que ya está clasificado por ser el mejor equipo en la tabla anual. Esa posibilidad no se la saca nadie. Después, cumplir o no el objetivo es parte de ese juego de probabilidades.

Central2SSM Ovando grita su primer gol en primera. Con esa victoria Central se aseguró el primer puesto en la anual y un lugar en una final. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La historia comenzará a escribirse en poco tiempo y será fundamental el primer paso, que es el que le abriría la posibilidad de lograr más de un título. En concreto, pueden ser uno, dos, tres o cuatro. O ninguno, claro. Dependerá de qué tan fino se muestre el equipo en esta recta final de la temporada, sabiendo que el torneo Clausura es un punto de quiebre.

Objetivamente, hay un dato incontrastable, siempre en el terreno de las especulaciones, y es que en un puñado de meses Central puede ganar más del 50 por ciento de los títulos que tiene. Podría sumar cuatro más a los siete que ya atesora.

Las chances del Canalla

Torneo Clausura: el equipo ya está clasificado para jugar las instancias finales de la competencia y finalizará la fase regular entre los cuatro primeros, por lo que los octavos de final los disputará en el Gigante de Arroyito.

Después, el recorrido lógico: deberá sortear tres fases para llegar a la gran final, en la que intentará repetir lo hecho en la Copa de la Liga 2023 de la mano de Miguel Ángel Russo.

Central3SSM Maxi Lovera define con una categoría sombrosa en aquella final ante Platense. Fue título y la chance de jugar por el Trofeo de Campeones. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Trofeo de Campeones: en caso de coronarse en el torneo Clausura, Central tendrá la chance de disputar este título frente a Platense, el equipo que se consagró en el torneo Apertura.

Ese partido se jugará seguramente una semana después de la final, como sucedió en 2023, cuando seis días después de la obtención del título, el Canalla volvió a Santiago del Estero para enfrentar a River.

Supercopa Argentina: la disputan el ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de la Copa Argentina, que en este caso será Argentinos Juniors o Independiente Rivadavia (juegan la final este miércoles en cancha de Instituto).

Para este partido por supuesto no hay fecha, pero seguramente se jugará el próximo año.

Central4LV Sández domina en el partido ante River, en el que Central perdió y no pudo sumar un título más a sus vitrinas. Leonardo Vincenti / La Capital

Supercopa Internacional: esta final también se disputará en 2026 (aún no hay sede confirmada), pero aquí Central tiene la seguridad de que tiene un lugar asegurado por ser el mejor equipo de la temporada, puesto que se aseguró tras el triunfo (con un punto le alcanzaba) en cancha de Instituto de Córdoba.

Esa posibilidad concreta que tiene al alcance de la mano la jugará contra el ganador del Trofeo de Campeones, salvo que el Canalla gane el Clausura y también el Trofeo de Campeones. En ese caso, el rival sería el segundo de la tabla anual, hoy Boca. Sería 90 minutos a todo o nada, por un título.

Ahora, paso a paso

El tentador panorama que Central tiene por delante es una invitación al sueño de todos en Arroyito, pero tampoco debería nublarles la vista a los protagonistas, para quienes lo mejor es seguir como hasta aquí.

Si lo que viene será con títulos o no, nadie lo sabe. De lo que nadie puede dudar es que ya tiene frente a sus narices una final que lo espera con los brazos abiertos y que para el resto dependerá de cómo le vaya en el torneo Clausura. Sólo si logra el título tendrá la posibilidad de subirse al cohete de la ilusión para ir manoteando estrellas.