Asociación Rosarina de Fútbol: la selección de futsal viajó a Posadas para jugar el torneo nacional La selección rosarina, comandada por Nicolás Bellingeri, enfrentará a Misiones, luego a Río Turbio y cerrará la fase de grupos contra el combinado santiagueño Por Juan Iturrez 5 de noviembre 2025 · 20:20hs

Gentileza: Prensa RosarioFútbol Asociación Rosarina de Fútbol. El plantel local viajó a Posadas para jugar el torneo de selecciones.

La selección rosarina de futsal viajó a Posadas para disputar la primera edición del Torneo Nacional de Selecciones. Luego de una larga preparación, el cuerpo técnico comandado por Nicolás Bellingeri definió a los 13 futbolistas que representan a la Asociación Rosarina de Fútbol

El certamen se juega desde este miércoles 5 al domingo 9 y cuenta con la participación de 14 combinados de diferentes ligas del país. La Asociación Rosarina comparte grupo con las ligas de Apóstoles, Río Turbio y Santiagueña.

La selección jugará 3 partidos en la primera fase El debut de Rosario fue este miércoles ante la Liga de Apóstoles y el segundo encuentro será hoy a las 12 frente Río Turbio. Cerrará la fase de grupos contra el combinado santiagueño, mañana a las 18. El torneo Nacional está conformado por cuatro zonas (dos de cuatro equipos y las otras de tres) y el líder de cada una será semifinalista.

El plantel rosarino El cuerpo técnico del equipo rosarino está integrado por Nicolás Bellingeri (DT), Lucio Acuña y Lucas Silva (ayudantes de campo), Julián Martínez (preparador físico) y Joaquín Vizcarra (kinesiólogo). El plantel lo conforman: Juan Ignacio Carletti, Ramiro Pozzi, Imanol Bonay, Thaigo Honores y Patricio Cattaneo (Regatas), Nazareno Biancucci y Blas Fernández (Náutico); Santiago Balestrini (Banco Nación), Marco Petronio (Horizonte), Facundo Gastaldi, Facundo y Máximo Schmid (Sagrado Corazón), Rodrigo Peters (Jockey Club) y Lautaro García (UNR).