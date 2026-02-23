La Capital | La Ciudad | dispositivo

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Este lunes se hizo una nueva intervención en un centro de salud de referencia en esta tecnología. Vendrán a entrenarse médicos de Latinoamérica

Florencia O'Keeffe

Por Florencia O'Keeffe

23 de febrero 2026 · 16:25hs
En acción. La intervención a un paciente con insuficiencia cadíaca severa

En acción. La intervención a un paciente con insuficiencia cadíaca severa, usando el iVAC 2L, se hizo en Rosario el lunes al mediodía 

Un dispositivo que permite estabilizar a pacientes con un corazón muy debilitado durante una intervención quirúrgica es cada vez más utilizado a nivel mundial por los buenos resultados que ofrece. En este contexto, Rosario se posiciona como un lugar de referencia del iVAC 2L, que se implementó por primera vez en Europa en 2017 y desde el año pasado se usa de manera más frecuente en la Argentina. El equipo médico de la ciudad, que fue pionero en la aplicación de esta herramienta en el país, realizó este lunes 23 una nueva cirugía en un paciente con un cuadro sumamente complejo, valiéndose de esta tecnología. Cardiólogos de toda Latinoamérica vendrán a entrenarse a Rosario en el uso de esta técnica.

¿En qué consiste? ¿Para qué casos es eficaz?

La Capital habló con el cardiólogo Rubén Piraino quien encabeza el grupo de profesionales que realizó el año pasado la primera intervención con este dispositivo, y que a partir de esta semana lograron una certificación internacional como centro de entrenamiento en asistencia circulatoria mecánica para América latina en el Sanatorio Delta. La entrega del certificado estuvo a cargo de Oren Malkin, CEO de la empresa que fabrica el iVAC 2L.

Piraino, jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista del Delta, director de la carrera universitaria de Hemodinamia de UBA y ex presidente del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas explicó que el uso de este dispositivo fue creciendo en todo el país y que las guías actuales de las sociedades científicas internacionales para procedimientos de hemodinamia se modificaron y sugieren que en casos complejos de insuficiencia cardíaca, que requiere intervención quirúrgica, se use este dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo durante el procedimiento.

El año pasado el Hospital Centenario también fue escenario del uso de esta tecnología, siendo uno de los primeros centros públicos del país en aplicarse.

equipo delta
El equipo que participó de la intervención

El equipo que participó de la intervención

Qué es la insuficiencia cardíaca

La insuficiencia cardíaca es una afección crónica que provoca que el corazón no bombee sangre de manera correcta provocando cansancio constante, falta de aire y retención de líquidos. Se produce en personas, generalmente de más de 70 años, con corazones debilitados o rígidos, generalmente por hipertensión o infartos. Pero puede suceder a cualquier edad por diversos motivos.

Las causas de esta dolencia son múltiples, dijo el especialista, quien comentó que la diabetes (que es epidemia mundial), el tabaquismo y la dislipidemia (tener altos niveles de grasa en la sangre) son los principales responsables de la enfermedad.

"Antes de la aparición de este dispositivo se usaba el balón de contrapulsación aórtica para ayudar a bombear la sangre pero las guías internacionales lo han bajado de categoría y han impuesto este nuevo sistema como primer paso para su utilización en pacientes con shock cardiogénico, grado extremo de insuficiencia cardíaca o de alto riesgo en los cuales el corazón se contrae muy débilmente, o que tienen enfermedad coronaria muy seria, al punto de que algunos no son aptos para una cirugía. Sin embargo, con ayuda de la hemodinamia se reduce el riesgo", explicó el profesional.

El nuevo dispositivo "suple la función del corazón _que durante el procedimiento se debilita más_ porque intervienen las arterias; ese dispositivo bombea en lugar del corazón adecuando la sangre a lo que necesita el organismo", resumió Piraino.

"Con esto se logra que el paciente baje considerablemente el riesgo y se eviten muchas veces las consecuencias fatales. Es de extrema utilidad", dijo el cardiólogo, quien señaló: "Nos llena de orgullo poder entrenar a otros profesionales del país y del exterior (están llegando dos médicos de Panamá, por ejemplo) para capacitarse en esta práctica".

piraino medico del delta
El médico cardiólogo intervencionista Rubén Piraino

El médico cardiólogo intervencionista Rubén Piraino

El paciente intervenido este lunes

La nueva operación de implante de ventrículo izquierdo transitorio comenzó en el Delta alrededor de las 12 de este lunes y se prolongó durante más de dos horas. Cinco médicos especialistas y tres técnicos integraron el equipo.

El paciente "es una persona añosa con una muy mala calidad de vida: mucho dolor de pecho y falta de aire cuando realiza actividades. Tiene obstruidas las tres coronarias. Es una persona de alto riesgo, y la intervención también lo es, pero justamente intentamos bajar la posibilidad de complicaciones", expresó antes de ingresar al quirófano. La intervención "fue un éxito", señalaron desde el sanatorio al finalizar el procedimiento.

Luego de todas las evaluaciones previas, el equipo médico "concluyó que el mejor tratamiento es la hemodinamia asistida con este dispositivo. El hombre tiene una lesión del tronco principal de la coronaria izquierda que involucra los lados principales del corazón y tiene además tres lesiones en la arteria coronaria derecha", puntualizó Piraino.

"En el grupo de pacientes que nosotros atendemos en el sanatorio, donde la mayoría son de Pami, la mitad de las personas que concurren tienen insuficiencia cardíaca y una mala calidad de vida", destacó, por lo que contar con este recurso es "muy importante".

"Si se les indica la intervención, una vez que se supera el el momento quirúrgico la calidad y la cantidad de vida, cambian", dijo el especialista.

dispositivo delta
El dispositivo que fue presentado el lunes a la comunidad médica, en Rosario

El dispositivo que fue presentado el lunes a la comunidad médica, en Rosario

Prevención y consultas

Ante síntomas como falta de aire, dolor de pecho que se va acentuando progresivamente cada vez que la persona camina, es imprescindible la consulta médica. "Si el dolor se manifiesta en reposo es aún más urgente", destacó el cardiólogo.

Piraino dijo que lamentablemente los pacientes suelen llegar tarde: "La educación en este tema es clave, porque muchas veces se soslaya el problema. Es frecuente que por el tipo de personalidad A (caracterizada por el nerviosismo, cierta hostilidad, mucho estrés, que es frecuente en estos pacientes) crean que no les va a pasar nada, que van a superar el problema", comentó, en cuanto a la experiencia diaria.

La insuficiencia cardíaca suele ser más común en los hombres aunque luego de la menopausia y con el correr de los años las mujeres comienzan a igualar en número de casos a los varones.

