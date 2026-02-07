Jugó en Central y en 2025 se fue al descenso con su último equipo: "Estuve deprimido", confesó

El futbolista confesó que estuvo mal tras perder la categoría con San Martín de San Juan. También tuvo un emotivo recuerdo sobre Miguel Russo.

El Pulpo González pasó por Central en la temporada 2010. En 2025 se fue al descenso con el San Martín sanjuanino.

La temporada 2025 del fútbol argentino dejó varios campeones (torneos Apertura y Clausura, campeón de la Liga Profesional, Copa Argentina y el Trofeo de Campeones), y también dos que se fueron al descenso . Los equipos que bajaron de categoría jugarán este año en la Primera Nacional.

Los dos equipos que descendieron son de Cuyo: el San Martín sanjuanino y Godoy Cruz. Pronto, ambos pondrán en marcha la ilusión de volver a primera, aunque para eso deberán salir airosos en un torneo muy competitivo en el que participan 38 equipos.

En estos días, quien habló sobre el descenso de San Martín fue Diego Hernán González, más conocido como el Pulpo. El futbolista, de 38 años, reveló los efectos que sufrió su estado de ánimo tras perder la categoría con los sanjuaninos.

González es un jugador acostumbrado al éxito. Fue campeón con Lanús, el equipo donde inició su carrera como futbolista profesional, y en Boca, donde obtuvo varios títulos. También tuvo un paso por Central, en 2010. En el Canalla jugó 12 partidos y marcó un gol.

En su extensa carrera, que comenzó en 2007 en el Granate y acumula 459 partidos jugados, el Pulpo nunca había descendido y con San Martín fue su primera vez.

Leer más: Copa Davis: Argentina está viva en Corea y todo se define la madrugada del domingo

Cómo lo afectó el descenso de San Martín

"Me afectó mucho", contó González en una entrevista reciente. Y añadió: "Estuve deprimido durante un tiempo y me costó sacarme ese descenso de la cabeza".

Ser parte de un equipo que perdió la categoría lo afectó mucho, al punto que confesó: "Me daba vergüenza ir a la casa de mis padres". También contó que le costó procesarlo, pero que ya está mejor.

El Pulpo todavía no sabe qué hará en 2026. Su vínculo con San Martín concluyó y por el momento no tiene club. Dijo que se está tomando un tiempo para pensar y confesó: "Cuesta salir de la burbuja del jugador y empezar a vivir una vida más normal".

El recuerdo de Miguel Russo

González también recordó a Miguel Ángel Russo, de quien dijo que fue quien "levantó el pulgar" para que él llegara a Boca. "Me dijo que soy un luchador. Cuando me lesioné a los siete partidos, fue él quien me impulsó a seguir adelante. Lo voy a llevar siempre en el corazón", recordó.