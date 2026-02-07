La Capital | Ovación | Central

Central no supo cerrar el partido y empató 1 a 1 con Aldosivi en Mar del Plata

El equipo de Jorge Almirón abrió la cuenta por intermedio de Ignacio Ovando en el inicio del partido y el Tiburón lo igualó al final.

7 de febrero 2026 · 18:57hs
Ignacio Ovando anota el primer gol de Central ante Aldosivi en Mar del Plata.

Marcelo Bustamante / La Capital

Ignacio Ovando anota el primer gol de Central ante Aldosivi en Mar del Plata.
Ángel Di María

CARC

Ángel Di María, el eje de Central en la tarde de Mar del Plata ante Aldosivi.

Central igualó 1 a 1 con Aldosivi en Mar del Plata por la cuarta fecha del Apertura 2026. El gol canalla lo hizo Ignacio Ovando a los 3', mientras que a los 86' igualó Nicolás Cordero para los locales. El árbitro del partido es Fernando Espinoza, mientras que Adrián Franklin está en el Var.

Leer más: Otro gol de Ignacio Ovando, el pibe que se gana un lugar en la zaga de Central con récord

ST 41' Nicolás Cordero con un golazo empató para Aldosivi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020253919679570058&partner=&hide_thread=false

PT 28': Otra vez Werner le ganó el duelo a Fideo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020234016629063772&partner=&hide_thread=false

PT 22' Ángel Di María exige a Axel Werner

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020232951858897121&partner=&hide_thread=false

PT 3' Central se pone en ventaja en el arranque del partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020227732328661427&partner=&hide_thread=false

Estadísticas Aldosivi vs Central

Embed

Formaciones

Embed

Noticias relacionadas
Ángel Di María maniobra entre los jugadores de Aldosivi. Fue de nuevo el eje de Central, pero no alcanzó.

Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

El Pulpo González pasó por Central en la temporada 2010. En 2025 se fue al descenso con el San Martín sanjuanino. 

Jugó en Central y en 2025 se fue al descenso con su último equipo: "Estuve deprimido", confesó

Ignacio Ovando martilló el perfecto centro de Ángel Di María y abrió la cuenta rápido para Central ante Aldosivi.

Otro gol de Ignacio Ovando, el pibe que se gana un lugar en la zaga de Central con récord

Jorge Almirón espera que su Central esté a la altura en Mar del Plata y pueda sumar su segundo triunfo en el torneo.

Central: Almirón tomó nota del último partido y confirmó el equipo con una variante

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

Newells se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

Newell's se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

Lo último

El sable será custodiado por los Granaderos y estará expuesto en el regimiento para los argentinos

"El sable será custodiado por los Granaderos y estará expuesto en el regimiento para los argentinos"

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Jorge Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento en su Central

Jorge Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento en su Central

Miles de personas participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Centraron su reclamo contra la reforma laboral, el racismo y el incremento de crímenes de odio por identidad sexual y de género

Miles de personas participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

El uno x uno de Central ante Aldosivi: de nuevo Ángel Di María el mejor de todos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Aldosivi: de nuevo Ángel Di María el mejor de todos

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad
La ciudad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario
Policiales

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes
Policiales

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

Newells se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

Newell's se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

Una joyería rosarina inaugura una exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Una joyería rosarina inaugura una exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Ovación
El Turismo Nacional abrió pista en Paraná con una gran presencia y actuación zonal

Por Gustavo Conti
Ovación

El Turismo Nacional abrió pista en Paraná con una gran presencia y actuación zonal

El Turismo Nacional abrió pista en Paraná con una gran presencia y actuación zonal

El Turismo Nacional abrió pista en Paraná con una gran presencia y actuación zonal

El uno x uno de Central ante Aldosivi: de nuevo Ángel Di María el mejor de todos

El uno x uno de Central ante Aldosivi: de nuevo Ángel Di María el mejor de todos

Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

Policiales
Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta
Policiales

Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad
La ciudad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Miles de personas participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie

Miles de personas participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo
La ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

Ian Moche a Lilia Lemoine: No guardo rencor porque se puede equivocar
Información General

Ian Moche a Lilia Lemoine: "No guardo rencor porque se puede equivocar"

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados
POLICIALES

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
La Ciudad

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados
Policiales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Policiales

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

El chivo de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada
Política

El "chivo" de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores
Ovación

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

Taylor Swift lanzó el videoclip de Opalite y sorprendió con un guiño a la Argentina
Zoom

Taylor Swift lanzó el videoclip de "Opalite" y sorprendió con un guiño a la Argentina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario
LA CIUDAD

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros
Zoom

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto
Policiales

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí